ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет». Об этом сообщается на сайте московского управления регулятора.
По его данным, реклама распространялась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу и в записях лучших моментов. Также реклама появлялась в «Яндекс.Поиске», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмме», «Яндекс.Новостях».
Управление ФАС напомнило, что «в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари». Дело рассмотрят 25 сентября.
24 августа Мосгорсуд по искам телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер» обязал «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии сериалов и шоу «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту и подчеркнул, что если этого не произойдет, то по закону «Яндекс.Видео» должно быть заблокировано.
«Яндекс» заявил, что планирует обжаловать решения Мосгорсуда, но на следующий день удалил все ссылки, объяснив это необходимостью «минимизировать риск блокировки».