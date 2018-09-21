«Лукойл» начал продавать моторные масла через Amazon

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Bloomberg: в российском правительстве недовольны решением ЦБ повысить ставку

Высокопоставленные правительственные чиновники недовольны решением Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников.

По словам собеседников агентства, этот шаг ЦБ говорит о признаках паники у регулятора в связи с его опасением повторить ошибки 2014 г. Тогда президент Владимир Путин раскритиковал ЦБ за недостаточно быструю реакцию на обвал курса рубля, отмечает Bloomberg. В декабре 2014 г. ЦБ пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. Происшедшее на прошлой неделе повышение ставки с 7,25 до 7,5% стало первым с того момента.

Другой близкий к Кремлю источник заявил, что с повышением ставки можно было подождать до введения следующего раунда санкций. Однако ЦБ посчитал необходимым поторопиться, чтобы купировать опасения рынка относительно будущих ограничительных мер.

Решение ЦБ повысить до 7,5% было ожидаемым для участников рынка, которые заранее предусмотрели это в уровне своих ставок, однако стало неожиданным для аналитиков. Лишь один из 42 опрошенных Bloomberg экономистов предсказал повышение ставки.

Помощник президента Андрей Белоусов перед заседанием совета директоров ЦБ называл возможное повышении ставки «крайне нежелательным».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки 14 сентября оперативной реакцией денежно-кредитной политики, которая позволит снизить инфляционные риски. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о повышении ставки было объективным.

Bloomberg отмечает, что никто из чиновников публично не выражал недовольства повышением ставки, однако правительство и ЦБ давали противоречивые сигналы по ключевым вопросам. Например, Силуанов предположил, что регулятор может возобновить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца года в случае укрепления рубля. На слова министра отреагировала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая подчеркнула, что регулятор дал жесткое обещание не проводить интервенций до конца года и намерен держать слово. Кроме того, правительство и ЦБ разошлись в оценке будущей инфляции. Силуанов называл прогноз ЦБ завышенным.