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Правительство обсудит идею законодательного закрепления сетевого нейтралитета

Вопрос законодательного закрепления сетевого нейтралитета по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева будет рассмотрен на специальном совещании правительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на резолюцию председателя правительства на письме Союза LTE, объединяющего четверку сотовых операторов, которые ранее выступили с критикой инициативы. «Вопрос сложный и важный. Надо собраться и обсудить»,— говорится в резолюции от 17 сентября.

Подготовить предложения к совещанию Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову. Тот еще 22 сентября дал поручения Минкомсвязи, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить вопрос и представить согласованные предложения к совещанию и доклада премьеру до 5 октября, рассказал собеседник издания в одном из ведомств.

Письмо Союза LTE проработано Минкомсвязью и ФАС. Из их отзывов следует, что существующего регулирования достаточно. В секретариат Акимова они пока не поступали.

Сетевой нейтралитет предполагает запрет провайдерам дискриминировать любой интернет-трафик и блокировку сайтов по собственной инициативе. Предложение законодательно закрепить этот принцип исходило от совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом стало известно в начале августа. В том же месяце Союз LTE направил на имя премьера свои возражения. Принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям, отмечали они. Операторы подчеркивали, что сотовая связь пятого поколения (5G), которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации трафика критических коммуникаций. Сейчас операторы не несут ответственности за несоблюдение этого принципа, поскольку он закреплен лишь базовым документом Федеральной антимонопольной службы. Это дает им «возможность для маневра с тарифами» и соглашений с онлайн-сервисами для получения дополнительного дохода, отмечает источник издания.

Операторы готовы предложить альтернативные варианты и говорят о закреплении «относительной сетевой нейтральности». Как пояснили в «МегаФоне», «это отвечает интересам потребителей, поскольку позволит нам предоставлять услуги гарантированного качества, в том числе при увеличенной нагрузке на сеть, аварийных ситуациях или оказании услуг по запросу потребителя». Это может быть критически важно, например, при оказании телемедицинских услуг.