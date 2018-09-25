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Правительство обсудит идею законодательного закрепления сетевого нейтралитета

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Вопрос законодательного закрепления сетевого нейтралитета по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева будет рассмотрен на специальном совещании правительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на резолюцию председателя правительства на письме Союза LTE, объединяющего четверку сотовых операторов, которые ранее выступили с критикой инициативы. «Вопрос сложный и важный. Надо собраться и обсудить»,— говорится в резолюции от 17 сентября.

Подготовить предложения к совещанию Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову. Тот еще 22 сентября дал поручения Минкомсвязи, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить вопрос и представить согласованные предложения к совещанию и доклада премьеру до 5 октября, рассказал собеседник издания в одном из ведомств.

Письмо Союза LTE проработано Минкомсвязью и ФАС. Из их отзывов следует, что существующего регулирования достаточно. В секретариат Акимова они пока не поступали.

Сетевой нейтралитет предполагает запрет провайдерам дискриминировать любой интернет-трафик и блокировку сайтов по собственной инициативе. Предложение законодательно закрепить этот принцип исходило от совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом стало известно в начале августа. В том же месяце Союз LTE направил на имя премьера свои возражения. Принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям, отмечали они. Операторы подчеркивали, что сотовая связь пятого поколения (5G), которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации трафика критических коммуникаций. Сейчас операторы не несут ответственности за несоблюдение этого принципа, поскольку он закреплен лишь базовым документом Федеральной антимонопольной службы. Это дает им «возможность для маневра с тарифами» и соглашений с онлайн-сервисами для получения дополнительного дохода, отмечает источник издания.

Операторы готовы предложить альтернативные варианты и говорят о закреплении «относительной сетевой нейтральности». Как пояснили в «МегаФоне», «это отвечает интересам потребителей, поскольку позволит нам предоставлять услуги гарантированного качества, в том числе при увеличенной нагрузке на сеть, аварийных ситуациях или оказании услуг по запросу потребителя». Это может быть критически важно, например, при оказании телемедицинских услуг.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Starbucks планирует реструктуризацию и сокращения

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Гендиректор американской сети кофеен Starbucks Кевин Джонсон анонсировал предстоящие «значимые изменения». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст его заявления, разосланного сотрудникам компании. «Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса», - написал он, поясняя причины предстоящих изменений.

По данным агентства Reuters, также ссылающегося на меморандум Джонсона, компанию ждет реструктуризация и сокращения. Это подтвердил и представитель компании: «Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей». Из письма Джонсона следует, что перемены, в том числе и в руководстве компании, начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.

Перемены происходят на фоне сильной конкуренции в условиях охлаждения рынка США, а также развития масштабного проекта компании в Китае.

В июне об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей председатель совета директоров Говард Шульц. Ранее об уходе с 30 ноября заявил и финансовый директор компании Скотт Моу.

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Технологии
Новости

Основатели Instagram объявили об уходе из компании

Ведомости
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Участвовавшие в создании Instagram исполнительный директор Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер заявили о намерении покинуть компанию. Об этом говорится в сообщении Instagram. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». Ранее о предстоящем уходе основателей сервиса написала The New York Times.

О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Сервис был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.

Последнее время Facebook подвергается критике за неосторожное обращение с данными пользователей. Из-за несогласия с политикой конфиденциальности компании в мае команду покинул сооснователь и гендиректор WhatsApp Ян Коум. А в сентябре 2017 г. это сделал еще один соучредитель мессенджера Брайан Эктон. Сервис был продан Facebook в 2014 г. за $19 млрд.

Политика
Новости

Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода санкций США против Ирана

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Участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франкция и Китай – договорились продолжить работу по созданию механизмов для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США, передает Reuters.

«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма для содействия платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, Великобританией, Францией и КНР в 2015 г.

Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

СМИ узнали о предстоящей реорганизации подмосковного управления СК

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Руководитель управления кадров Следственного комитета Александр Яковлев к 3 октября должен подготовить предложения по реорганизации ГСУ СКР по Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «протокол поручений» председателя СКР Александра Бастрыкина по итогам встречи с жителями Московской области.

До 12 октября Бастрыкин поручил организовать служебные проверки в отношении должностных лиц следственных отделов по Воскресенску, Орехово-Зуево, Домодедово и Сергиеву Посаду. Руководителю подмосковного управления СКР Андрею Маркову он поручил провести внеочередную аттестацию личного состава этих отделов «для определения соответствия сотрудников занимаемым должностям». Свои заключения о работе сотрудников должны представить управление кадров и управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений. Также в ведомстве готовят поправки в законодательство, регламентирующее порядок прохождения службы в СКР.

Личный прием граждан Бастрыкин провел 12 сентября. Их обращения были связаны с уголовными делами, находящимися в производстве СКР по Московской области. Большинство жалоб касалось работы следователей районного звена. В отношении нескольких из них были назначены служебные проверки. Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, председатель «отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников».

Выбор редактора
Экономика
Новости

Руководитель ФАС назвал российскую экономику полуфеодальной

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Экономика России является во многом отсталой и низкоконкуретной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», – констатировал Артемьев. 

«Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это – общая болезнь, которая у нас уже давно», – объяснил руководитель ФАС. Он считает, что госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях – даже разделять». 

По его словам, из-за санкций госсектор еще больше укрепился, в частности в банковской сфере и промышленности. «И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление», – указывает Артемьев. Однако так происходит не во всех сферах, указал он, приведя в пример рынок телекоммуникаций, на котором ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга и возможности сохранения абонентами номеров при смене оператора.

Относительно закупок для государственных и муниципальных нужд по контрактной системе (ФЗ №44) Артемьев отметил, что конкуренции этой сфере будет способствовать переход процедур на электронный формат. В то же время в области закупок госкомпаний и естественных монополий (ФЗ №223) «ничего не улучшается, все закрывается». «Там ситуация, похоже, будет только ухудшаться», – заключил Артемьев.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о большем влиянии крупных госкомпаний в правительстве по сравнению с регуляторами, Артемьев подчеркнул, что «иногда такое возможно в отношении государственного аппарата». В то же время он заметил, что в этом плане «в 90-е годы было гораздо хуже».

По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил в сентябре председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин.

1917–2017: Наследственные болезни российской экономики

Выбор редактора
Экономика
Новости

Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлят до 2024 года

Ведомости
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Программа выдачи льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых для семей с двумя и более детьми продлится минимум до 2024 г., сообщили «РИА Новости» в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект "Демография", действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 г.», – указали в секретариате.

Льготную ипотеку по ставке 6% могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или третий ребенок. С идеей такой программы в ноябре 2017 г. выступил президент Владимир Путин.

Голикова в интервью «РИА Новости» говорила, что в этом году выдано 2 млрд руб. льготных ипотечных кредитов, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании программы нет. В бюджете 2018 г. на программу заложено 5,9 млрд руб., в 2019 г. – 9,2 млрд, в 2020 г. – 11,5 млрд руб.

Согласно паспорту проекта «Демография», с которым ознакомилось агентство, количество российских банков, выдающих ипотеку по данной программе, должно увеличиться к 2024 г. в пять раз.

Бизнес
Новости

Губернатор Сахалина попросил «Газпром» и «Роснефть» построить на острове НПЗ

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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил «Газпрому» и «Роснефти» построить на острове нефтеперерабатывающий завод, пообещав компаниям налоговые льготы, передает «Прайм».

«Актуальным остается вопрос о создании на Сахалине переработки нефти и конденсата. Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода и газохимического производства с использованием ресурсов месторождений, расположенных на Сахалине и прилегающем шельфе», – сказал Кожемяко на форуме «Нефть и газ Сахалина».

Кожемяко подчеркнул, что Сахалин в свою очередь готов «компенсировать некоторые потери от налогового маневра предприятиям на региональном уровне и по налогам на прибыль, и на имущество, и на землю». Кроме того, сахалинские власти будут заниматься развитием необходимой инфраструктуры и помогать компаниям в обеспечении их сотрудников жильем.

Региональное правительство уже несколько лет обращается к бизнесу с предложением запустить на Сахалине НПЗ. Пока что сахалинские власти развивают производства газомоторного топлива. «Мы уже запустили проект малотоннажного мини-СПГ, на очереди, я уверен, и второй, и третий, строительство газозаправочных станций, перевод большего количества котельных на голубое топливо, поставки на Курилы и работа дизельных станций именно на этом виде топлива», – рассказал Кожемяко. Сейчас на Дальнем Востоке работают два крупных НПЗ – Комсомольский и Хабаровский.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и потрясающим человеком

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время их прошедшей встречи предстал «очень открытым и потрясающим» человеком. Об этом американский президент сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН, передает Reuters. Трамп отметил, что ожидает второго саммита с северокорейским лидером «довольно скоро».

Как рассказал агентству Kyodo сотрудник администрации президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от Ким Чен Ына. Содержание письма не уточняется.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры стран подписали декларацию, согласно которой Пхеньян заявил о приверженности постепенному отказу от ядерного оружия, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В то же время американские чиновники и аналитики пока не видят со стороны Северной Кореи решительных действий по денуклеаризации, отмечает Reuters.

В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна, писала The Washington Post.

В понедельник Помпео заявил, что надеется посетить Северную Корею до конца года для подготовки предстоящего саммита глав государств. Госсекретарь подчеркнул, что настроен оптимистично относительно обещания Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Экономика
Новости

Великобритания отменит преимущества для работников из ЕС после Brexit

Ведомости
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Правительство Великобритании приняло решение отказаться от преференций для высококвалифицированных специалистов из Евросоюза при их приеме на работу после Brexit, сообщает Financial Times.

Одобренный проект миграционной политики также предполагает сохранение действующего порядка допуска в страну зарубежных низкоквалифицированных рабочих, но только для отдельных отраслей промышленности, включая строительную сферу.

Новая система может вступить в силу после завершения переходного периода Brexit в январе 2021 г. В то же время британское правительство отметило, что позиция по трудовым мигрантам может измениться в случае подписания всеобъемлющей торговой сделки с ЕС.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г. ЕС отказался одобрять план Лондона по сохранению свободной торговли между Великобританией и блоком. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй на прошлой неделе заявила, что переговоры по Brexit «зашли в тупик».

Бизнес
Новости

ФАС предложила Минпромторгу альтернативную меру поддержки санкционных компаний

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает в качестве меры поддержки компаний, попавших под западные санкции, предоставлять им ценовые преференции при государственных и корпоративных закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

Служба не поддерживает текущую версию проекта Минпромторга, согласно которому попавший под санкции США холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски сможет получить преимущество при выборе исполнителя госконтрактов. Однако «в качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», указал Лобов.

Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий «Русских машин». Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др. Преференции должны получить 11 компаний из группы ГАЗ (основной актив «Русских машин») – автобусные и автозаводы, а также из «РМ-Терекс» (совместное предприятие «Русских машин» и американской Terex по производству дорожно-строительной техники).

ФАС раскритиковало инициативу Минпромторга, указав, что принятие документа в действующей редакции несет риски монополизации рынков, сговора участников, закрытия других производств в стране, а также полного отказа инвесторов от открытия новых производственных площадок в России.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о просьбе «Роснефти» к подрядчикам отложить оплату по контрактам на 2019 год

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Добывающие дочерние компании «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок оплаты по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупной иностранной нефтесервисной компании и в российской подрядной организации. Один из собеседников уточнил, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.

«Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре-декабре 2018 г., на 2019 г.», — говорится в копии протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз», на который ссылается РБК. Из документа следует, что согласиться или не согласиться с предложением компании должны были 24 сентября.

Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник заявил изданию, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили такое уведомление. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — сказал он. Собеседник издания добавил, что в прошлом году таких отсрочек не было.

Сколько всего «дочек» нефтяной компании хотят перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, источники издания не знают. РБК отмечает, что в 2017 г. инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% приходилось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ компания выполняет собственными силами.

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