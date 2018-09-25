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«Ростелеком» провел ребрендинг и отказался от «уха» на логотипе

Оператор «Ростелеком» на мероприятии в Москве представил новый бренд и позиционирование, передает РБК.

Вместо сине-оранжевого «уха» на новом логотипе изображена сложенная двухцветная лента. Как рассказал представитель «Ростелекома», таким образом планировалось «подчеркнуть статус цифровой компании». «Лента символизирует технологии, мы складываем две стороны ленты и делаем технологии, цифровой доступ ближе к тому, что нужно клиенту», — отметил он.

Первая рекламная кампания в обновленном стиле начнется 1 октября.

Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Разработка обошлась в 35 млн руб. Смена вывесок будет проведена в 2018 и 2019 гг.

О планах провести ребрендинг заявил в октябре 2017 г. президент оператора Михаил Осеевский. «Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому — да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий», — подчеркнул он тогда.