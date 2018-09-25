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Технологии
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Медведев рассчитывает на рост российского рынка радиоэлектроники в 2,5 раза к 2030 году

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Российский рынок радиоэлектроники вырастет к 2030 г. где-то в 2,5 раза и превысит 8 трлн руб., заявил со ссылкой на экспертов на совещании, посвященном импортозамещению в сфере радиоэлектроники, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, подчеркнул Медведев. В 2017 г. доля российских компаний на этом рынке составляла около 22%, привел он цифры. А зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв экономическими методами, но и с помощью санкций, отметил Медведев. И если в оборонном секторе в сфере радиоэлектронной промышленности Россия «уверенно конкурирует с зарубежной техникой», то в гражданском секторе ситуация иная, отметил премьер. «Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных видов техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало», – пояснил Медведев. При этом именно радиоэлектронные устройства лежат в основе современного цифрового мира и напрямую влияют на глобальную конкурентоспособность экономики, считает премьер.

Российские производители способны бороться за увеличение доли на российском рынке, считает Медведев. Он посоветовал им использовать как «технологические заделы оборонки», так и гражданские наработки: «В современном мире одно обогащает другое. Раньше у нас был прямой трансфер оборонных технологий в гражданские, сейчас иногда гражданские технологии приходят в оборонку», – сказал премьер и посоветовал поощрять этот процесс.

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Политика
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Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Ведомости
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Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.

«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.

Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.

В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович. 

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Политика
Новости

Власти Москвы готовятся ограничить скорость движения на некоторых улицах в центре

Ведомости
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Московские власти планируют ограничить скорость для автомобилистов на некоторых центральных прогулочных улицах. Об этом руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что одновременно власти столицы разрешат автомобилистам ездить по некоторым городским магистралям со скоростью до 80 км/ч.

Соответствующее постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима согласовывается с органами полиции и УГИБДД Москвы. «Корректнее говорить о том, что мы восстанавливаем скоростной режим, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ», – отметил он. В частности, скорость движения будет увеличена на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда (за исключением дублеров). Там разрешенная скорость вырастет с 60 до 80 км/ч.

Ликсутов добавил, что городские власти проанализировали ситуацию и на других вылетных магистралях. Они планируют увеличить разрешенную скорость там, где снилась аварийность, были убраны наземные пешеходные переходы и расширена дорога. «Это даст позитивный результат с точки зрения пропускной способности, хотя, уверен, не все автовладельцы это поддержат», – признал он.

Ограничить скорость власти Москвы намерены на улицах в центре с интенсивным пешеходным движением. «Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 км/ч», – добавил руководитель департамента транспорта Москвы.

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Финансы
Новости

Суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению ЦБ

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра», сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Представитель ЦБ в суде говорил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 млрд руб.: стоимость имущества — около 56,3 млрд руб., неисполненные обязательства — более 199,3 млрд руб.

Банк России с 10 июля 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию, объяснив это тем, что кредитная организация недооценивала кредитный риск и недостоверно отражала операции в отчетности: «технически» исполняла предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.

В августе Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу «Югры» на решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным отзыв лицензии.

Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.

Технологии
Новости

«Ростелеком» провел ребрендинг и отказался от «уха» на логотипе

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Оператор «Ростелеком» на мероприятии в Москве представил новый бренд и позиционирование, передает РБК.

Вместо сине-оранжевого «уха» на новом логотипе изображена сложенная двухцветная лента. Как рассказал представитель «Ростелекома», таким образом планировалось «подчеркнуть статус цифровой компании». «Лента символизирует технологии, мы складываем две стороны ленты и делаем технологии, цифровой доступ ближе к тому, что нужно клиенту», — отметил он.

Первая рекламная кампания в обновленном стиле начнется 1 октября.

Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Разработка обошлась в 35 млн руб. Смена вывесок будет проведена в 2018 и 2019 гг.

О планах провести ребрендинг заявил в октябре 2017 г. президент оператора Михаил Осеевский. «Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому — да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий», — подчеркнул он тогда.

Политика
Новости

СМИ узнали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии

Ведомости
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Швейцарские власти увидели в российском бизнесмене Романе Абрамовиче возможную угрозу общественной безопасности и репутационного ущерба стране, если он получит вид на жительство в этой стране. Об сообщает The Guardian со ссылкой на выводы федеральной полиции Швейцарии.

По данным швейцарских СМИ, Абрамович подал первое прошение о виде на жительство в июле 2016 г., но год спустя сам отозвал его. Миграционная служба Швейцарии, в свою очередь, обратилась в местную полицию с запросом в отношении бизнесмена. Полиция, по данным The Guardian, ответила, что в отношении Абрамовича есть «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».

Подозрения, о которых говорится в ответе полиции, не подтверждаются судебными документами. Формальных обвинений в каких-либо нарушениях власти Швейцарии бизнесмену также не предъявляли. Представители бизнесмена попросили швейцарскую полицию скорректировать эти данные, а также планируют добиться возбуждения уголовного дела в отношении людей, распространивших такую информацию об Абрамовиче. Об этом изданию сообщил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл.

Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против швейцарской медиагруппы Tamedia, которая длилась с февраля. Группа владеет несколькими ежедневными и еженедельными газетами и журналами, которые писали о попытках получения Абрамовичем швейцарского вида на жительство. Абрамович требовал запретить распространение этой информации.

Бизнес
Новости

Аэропорт «Шереметьево» открыл новые магазины duty free

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Сегодня компания «Империал дьюти фри» открыла после модернизации торговых площадей четыре магазина duty free в терминале Е аэропорта «Шереметьево». С учетом 2600 кв. м торговых площадей в новом терминале В общая площадь магазинов «Империал дьюти фри» в «Шереметьево» составляет почти 11 000 кв. м, сообщает пресс-служба аэропорта. Портфель «Империал дьюти фри» пополнился такими брендами, как Cartier, Frederique Constant, Maurice Lacroix, Rado, Tissot, Longines, Max Mara Weekend, Marc Cain, Boggi, Armani Exchange, Pinko, MCM, Coach, CK Underwear.

«Империал дьюти фри» (работает под брендом Sheremetyevo Duty Free Heinemann) — основной торговый оператор в «Шереметьево», компания на 58,35% принадлежит самому аэропорту, на 41,65% — немецкой компании Gebr. Heinemann SE & Co. KG (входит в глобальную тройку крупнейших ритейлеров в аэропортах).

Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко сказал на церемонии открытия, что за последние годы аэропорт инвестировал в торговые площади несколько десятков млн долларов, и уже в 2017 г. доля неавиационных доходов в общей структуре доходов «Шереметьево» достигла 43%, что является высоким показателем.

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Финансы
Новости

Наблюдательный совет ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение»

Ведомости
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Наблюдательный совет ВТБ одобрил приобретение не менее 85% голосующих акций банка «Возрождение». Об этом говорится в материалах ВТБ.

Также решено приобрести не менее 14,9% обыкновенных акций «Возрождения» в рамках обязательной оферты акционерам, а также около 9,596% от общего числа размещенных привилегированных именных акций этого банка.

Заседание наблюдательного совета прошло 25 сентября.

В сообщении, опубликованном ВТБ, говорится, что покупка одобрена ФАС и Банком России. Сделка является денежной, подчеркнул ВТБ; ее условия и цена не раскрываются.

О покупке «Возрождения» было объявлено 14 августа. ВТБ сообщил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций «Возрождения». Bonum Capital вел переговоры о продаже от лица Дмитрия Ананьева, который владел контрольным пакетом акций «Возрождения» вместе с братом Алексеем, однако получил все банковские активы после санации в конце 2017 г. другого их актива, Промсвязьбанка, и решения разделить бизнес.

24 сентября Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций «Возрождения». Арест был наложен для обеспечения по иску к десяти иностранным компаниям, в частности Promsvyaz Capital B.V. (через нее банк ранее контролировали Ананьевы). Для того чтобы снять арест с акций «Возрождения», обеспечение на 4,4 млрд руб. в виде гарантий предоставил ВТБ.

Финансы
Новости

Центробанк увеличил оценку дыры в капитале «Югры» почти вдвое

Ведомости
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Дыра в капитале банка «Югра» составляет около 143 млрд руб., заявил представитель Центробанка в арбитражном суде Москвы в ходе рассмотрения заявления Банка России о банкротстве «Югры». Его слова приводит агентство «Прайм».

«По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы — около 56,3 млрд руб.», — сказал представитель регулятора. Ранее ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября 2017 г. составляла 86,1 млрд руб.

Центробанк с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 июля 2017 г. регулятор отозвал лицензию у «Югры». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб.

Банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец I квартала 2017 г. занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».

Политика
Новости

Трамп во время выступления на Генассамблее ООН вызвал смех в зале

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН и, заявив об успехах своей администрации, вызвал смех в зале.

В начале речи он отметил, что его первое выступление на Генассамблее ООН в прошлом году касалось «угроз, стоящих перед миром», и что он «представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества».

«Сегодня, — продолжил Трамп, — я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которых мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны», — сказал он.

Эти слова были встречены смехом. «Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет», — сказал Трамп, улыбаясь.

Первое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН состоялось 19 сентября 2017 г. Тогда он призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев», выделив среди них КНДР.

Основные мероприятия на 73-ей Генассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, начались 25 сентября и продлятся неделю. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября.

Технологии
Новости

Правительство предложит операторам закупать отечественное оборудование для закона Яровой

Ведомости
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Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, где уточнили требования к оборудованию для исполнения закона Яровой, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Мантурова, Минпромторг работает именно над тем, чтобы операторы переходили на российские системы хранения данных для исполнения требований закона.

Поручение Минпромторгу и Минкомсвязи проанализировать и представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки этих данных Владимир Путин давал еще в 2016 г.

В апреле этого года правительство разъяснило, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. По постановлению правительства операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

А уже в мае Минкомсвязи стало разрабатывать поправки в постановление с этими условиями, следует из сведений на портале обсуждения проектов нормативных актов. Хотя текст поправок еще не опубликован, в описании проекта как раз говорится о возникшей потребности применять оборудование для накопления информации, произведенное в России.

Требования к этому оборудованию нужны для его сертификации, говорится в сопровождении к проекту постановления Минкомсвязи. В июле сертифицированных накопителей информации для хранения данных по закону Яровой еще не было, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Россвязи.

Представители Минкомсвязи, Минпромторга, Россвязи не ответили на запрос «Ведомостей».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны

Ведомости
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Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. На первое место респонденты поместили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, его фамилию назвали 10% опрошенных.

На втором месте рейтинга оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его считают успешным 6% респондентов. Третью строчку занял Игорь Сечин, его выбрали 5%. Больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.

Большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», но каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. «О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)», — говорится в отчете центра. 32% россиян считают, что топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным, 15% — коммуникабельным, 14% — порядочным. Лидерские качества отметили 12% россиян.

Треть опрошенных (33%) выразили уверенность, что стать топ-менеджером в России можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления, равна 28%.

Опрос проводился 12 сентября 2018 г., в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет, указывается в сообщении. Метод опроса — телефонное интервью с 1600 респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

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