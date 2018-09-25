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Медведев рассчитывает на рост российского рынка радиоэлектроники в 2,5 раза к 2030 году

Российский рынок радиоэлектроники вырастет к 2030 г. где-то в 2,5 раза и превысит 8 трлн руб., заявил со ссылкой на экспертов на совещании, посвященном импортозамещению в сфере радиоэлектроники, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия по-прежнему критически зависит от импорта в сфере радиоэлектроники, подчеркнул Медведев. В 2017 г. доля российских компаний на этом рынке составляла около 22%, привел он цифры. А зарубежные конкуренты пытаются усилить этот разрыв экономическими методами, но и с помощью санкций, отметил Медведев. И если в оборонном секторе в сфере радиоэлектронной промышленности Россия «уверенно конкурирует с зарубежной техникой», то в гражданском секторе ситуация иная, отметил премьер. «Достаточно долгое время мы обходились при помощи закупки соответствующих определенных видов техники и компонентов за границей, отечественных продуктов мало», – пояснил Медведев. При этом именно радиоэлектронные устройства лежат в основе современного цифрового мира и напрямую влияют на глобальную конкурентоспособность экономики, считает премьер.

Российские производители способны бороться за увеличение доли на российском рынке, считает Медведев. Он посоветовал им использовать как «технологические заделы оборонки», так и гражданские наработки: «В современном мире одно обогащает другое. Раньше у нас был прямой трансфер оборонных технологий в гражданские, сейчас иногда гражданские технологии приходят в оборонку», – сказал премьер и посоветовал поощрять этот процесс.