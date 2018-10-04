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В отношении Facebook начали расследование после утечки данных

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Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.

В ходе расследования комиссия намерена проверить, как Facebook выполняет обязательства по обеспечению безопасности персональных данных, отмечается в сообщении регулятора.

IDPC является главным регулятором в Евросоюзе в сфере защиты данных, отмечает газета The Wall Street Journal. По данным издания, комиссия может оштрафовать Facebook на 4% глобальной выручки, то есть примерно на $1,6 млрд. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), отмечает газета.

На прошлой неделе Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

Соцсеть устранила уязвимость. Для этого были сброшены маркеры доступа 50 млн аккаунтов, которые могли быть скомпрометированы, а также еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», сообщил Facebook.

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Политика
Новости

СМИ узнали о готовности США обвинить Китай в подрыве популярности Трампа

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Вашингтон готов обвинить Китай во вмешательстве во внутреннюю политику США на всех уровнях, вплоть до подрыва президентского авторитета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновик речи вице-президента Майка Пенса в Гудзонском институте. «Китай хочет другого американского президента», - цитирует агентство выдержки из речи. Такая позиция Пекина связывается с жесткой риторикой действующего президента США Дональда Трампа в отношении внешнеторговой политики Пекина.

Неделю назад обвинения в адрес Китая высказывал и сам Трамп с трибуны СБ ООН. По его словам, США обнаружили попытки вмешательства Пекина в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. «Они не хотят, чтобы я, или мы, побеждали, потому что я первый президент, когда-либо бросавший вызов Китаю в торговле», - пояснял он.

Теперь Вашингтон может обвинить Пекин в подготовке вмешательства не только в предстоящие в ноябре промежуточные выборы, но в и президентскую кампанию 2020 г. «Пекин мобилизовал скрытых агентов и ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая», - цитирует тот же черновик Пенса The Wall Street Journal. «То, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что творит в нашей стране Китай», - отмечается в тексте пока еще не состоявшегося выступления. Из черновика также следует, что Китай не дает американским корпорациям в лицензиях, если они отказываются выступить против политики администрации Трампа.

Пенс может раскритиковать и военную активность Китая в Южно-Китайском море, а также попытки перехвата его кораблями американских. При этом, как ожидается, вице-президент заверит аудиторию, что американские силы продолжат «летать, плавать и действовать везде, где это допускает международное право и требуют национальные интересы США».

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Бизнес
Новости

Правительство готовит поддержку малых аэропортов

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Минвостокразвития выступило с инициативой обнуления сборов за аэропортовое обслуживание для малых, но социально значимых аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Предложение обсуждалось на совещании в Минтрансе 3 октября. Речь шла о семи федеральных казенных предприятиях (ФКП), в которые ранее был включен 81 аэропорт и посадочные площадки. Их дефицит покрывается из субсидий Росавиации, которые в 2017 г. составляли 3,3 млрд руб.

«В рамках ряда поручений (в том числе президента) по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы»,— рассказал один из собеседников издания. В Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, в Минвостокразвития уточнили, что позиция по нему «пока формируется».

«Экономический эффект от обнуления сборов не оправдывает риски», - считает собеседник издания в одном из ведомств. Выпадающие доходы он оценил в 2,1 млрд руб., а субсидии четырем наиболее крупным дальневосточным казенным предприятиям, по его оценке, могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если их собственные доходы обнулятся, привлекать авиакомпании и наращивать пассажиропоток им будет сложнее.

Вице-премьер Республики Коми Николай Герасимов считает тему «актуальной» и предлагает распространить ее «для повышения доступности авиации не только на регионы, где аэропорты входят в ФКП, но и на другие северные территории, в том числе на Коми, где аэропортовый комплекс принадлежит республике». Гендиректор авиакомпании Алроса Андрей Гулов говорит о возможном снижению тарифов на перевозку. Долю аэропортовых сборов в цене билета он оценивает в 25–30%.

Стиль жизни
Новости

Новак рассказал об интересе к электробайку из проекта «Кортеж»

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о готовности купить электробайк из проекта «Кортеж». «Я с большим удовольствием купил бы наш, российский мотоцикл. Тем более, что планируется не просто мотоцикл, а электромотоцикл. Но нужно подождать, когда он поступит в продажу», — приводит его слова РИА Новости.

Предполагается, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом «Иж», он будет поставляться как на российский, так и зарубежный рынки. Байк модельного ряда Aurus будет полностью электрическим.

Ранее Новак декларировал наличие в своем автопарке двух мотоциклов BMW. Сейчас, по словам министра, он катается на мотоцикле не так часто, как ему хотелось бы, но продолжает интересоваться новинками в сфере мототехники.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство мотоцикла проекта Aurus начнется не ранее 2020 г. Сам Мантуров также заявил о желании купить внедорожник Aurus для себя, а седан – для служебных целей.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали об интересе Nestle и Coca-Cola к покупке Borjomi

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Структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры с швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi International. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По словам одного из них, договоренность о сделке почти достигнута. Другой собеседник говорит, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola. Представители компаний отказались от комментариев.

Структурам «Альфа-групп» с 2013 г. принадлежит 55,8% IDS Borjomi, по данным Forbes. Эту долю они приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили, последние сохранили контроль над 37,2%. Остальные доли находятся в собственности грузинских и украинских миноритариев. На момент сделки 100% IDS Borjomi, по оценке Forbes, могли стоить $500 млн, а 55,8% - около $280 млн соответственно. Сейчас стоимость этого бизнеса может составлять $400–480 млн, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 млрд л. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, а в ее портфель входят такие бренды как «Святой источник» и «Моршинская». У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к этим рынкам бутилированной воды. Для Nestle сделка означала бы возвращение в портфель бренда «Святой источник», который был продан IDS Borjomi в 2009 г. Сейчас Nestle не разливает воду в России. По прогнозу Euromonitor, в 2018 г. оборот российского рынка бутилированной воды может достичь 187 млрд руб.

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Политика
Новости

НАТО поможет Украине с созданием центра киберзащиты

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Центр реагирования на киберинциденты появится на Украине при помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции в Грузии рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который станет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешательства, вторжения или взлома ее киберсетей», - приводятся его слова в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на сайте альянса.

Столтенберг уточнил, что НАТО поддерживает укрепление кибербезопасности Украины через целевые фонды. «У нас есть целевой фонд для киберзащиты и мы осуществляем финансирование и поддержку инициатив по укреплению киберзащиты и киберспособностей Украины. Мы также помогаем им защищать свои собственные сети и собственную инфраструктуру», - отметил он.

В конце сентября стало известно о решении США выделить Украине $5 млн на укрепление киберинфраструктуры. Оно было принято по итогам первого диалога США и Украины по вопросам кибербезопасности.

Ранее генсекретарь НАТО не исключал применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО, уточняя, что это «будет зависеть от характера атаки». Речь идет о применении принципа коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. На кибератаки этот принцип был распространен несколько лет назад.

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Стиль жизни
Новости

Автор «частицы Бога» физик Ледерман скончался в США

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Выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии (1988 г.) Леон Макс Ледерман скончался в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab), которую Ледерман много лет возглавлял. Ученый скончался в доме престарелых в городе Рексберг, штат Айдахо, от осложнений, вызванных деменцией.

Физик, получивший Нобелевскую премию за фундаментальные исследования, увенчавшиеся открытием второго типа нейтрино — мюонного — был также известным популяризатором науки. Именно он является автором термина «частица Бога» и одноименной книги (1993 г.), пропагандирующей поиск бозона Хиггса как магистральное направление экспериментальной физики. Бозон Хиггса был экспериментально обнаружен на Большом адронном коллайдере в 2011 — 2013 гг. За теоретическое обоснование хиггсовского механизма происхождения массы элементарных частиц была вручена Нобелевская премия по физике 2013 года.

В 2015 году семья Ледермана продала золотую нобелевскую медаль за $765 000, чтобы финансировать расходы на его лечение.

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Политика
Новости

Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак с ведома Кремля

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Правительство Великобритании впервые прямо обвинило «российское ГРУ» (Главное управление Генштаба) в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля.

Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы Демократической партии США в 2016 году, но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 году, похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Великобритания впервые официально связало ГРУ с атакой на серверы Демпартии, отмечает The Guardian.

Кроме этого, NCSC назвал 12 хакерских групп, которые якобы служили прикрытием для деятельности ГРУ. Помимо широко известных Fancy Bear и APT28, это Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

По мнению The Guardian, заявление британского МИДа предшествует раскрытию дополнительной информации о «российском следе» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте этого года.

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Бизнес
Новости

Президент РЖД рассказал о капсульной альтернативе плацкартным вагонам

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Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что одной из альтернатив выводимым из эксплуатации плацкартным вагонам станут вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством. «На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозеров «Российской газете» на транспортном форуме РЖД «PRO//Движение.1520» в Сочи.

Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. По его словам, кроме капсульных вагонов, есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки.

В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 г. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 г. на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарте должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина. Часть плацкартных вагонов старше 12,5 года модернизируют с обновлением оборудования и интерьера, включая USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.

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Политика
Новости

Москве и Петербургу поднимут тарифы на медстрахование неработающих россиян

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Внесенный в Госдуму проект бюджета включает рост страховых взносов регионов за неработающих россиян в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет «Коммерсантъ». Для большинства регионов изменение будет незначительным, но для четырех из них (Москва и Санкт-Петербург с областями) взносы вырастут вдвое. Так, для Москвы общая сумма расходов на взносы за неработающее население возрастет с 32 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2019 году, указывает издание.

Основной рост дал пересмотр коэффициента дифференциации, входящего в формулу расчета этих страховых взносов, пишет РБК: теперь он учитывает «особенности регионов, в которых заработная плата выше, чем в среднем по Российской Федерации». В результате в 2019 году ФОМС должен получить 719 млрд руб. трансферта на неработающее население против 687 млрд руб., запроектированных ранее. Однако официально новые цифры «пока неизвестны как московскому, так и региональному здравоохранению», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

Решение не окончательное, отмечает издание: еще возможна передача расходов на неработающих на федеральный уровень.

Летом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство освободит региональные власти от обязанности платить в ФОМС страховые взносы за часть неработающего населения: центр готов взять на себя порядка 500 млрд руб. Предполагается, что регионы направят высвобожденные средства на выполнение нового майского указа президента, отмечал министр.

Освободить регионы от этой обязанности предлагала и бывший председатель Счетной палаты, ныне вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее оценке, на взносы регионов за неработающих в 2017 г. пришлось 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. Это превышает дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, указывала Голикова: таким образом, дотация де-факто перетекает в ФОМС.

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Политика
Новости

В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

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В США арестован подозреваемый в рассылке писем с ядом президенту страны Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам Пентагона, сообщил Herald Journal.

Арестованный — бывший военный моряк, житель Логана, штат Юта, сообщил ресурс. Fox News назвал имя вероятного подозреваемого: это Уильям Клайд Аллен, ордер на арест которого выдал офис генпрокурора Юты. По сообщению представителя ФБР, спецслужба в сотрудничестве с местной полицией расследует дело о применении «потенциально опасных химических веществ» и призывает жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению.

Накануне Секретная служба США (занимается охраной президента) сообщила, что 1 октября перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, и он не попал в Белый дом. Второго октября конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

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Политика
Новости

Путин исключил большие военные действия в Сирии

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Российско-турецкое соглашение о создании 15–20-километровой зоны деэскалации в Сирии исполняется; это исключает необходимость проведения крупных боевых действий в стране, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров в среду.

«Туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически. И там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок – ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат-ан-Нусра и т. д., кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри идлибской зоны. Но нас не это беспокоит, нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине город Алеппо», – отметил российский президент.

«Что еще больше нас беспокоит – оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, в том числе на аэродром Хмеймим. С помощью самодельных, но от этого не менее опасных беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза, – именно это и было основной темой наших переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи», – напомнил Путин, отвечая на вопрос об опасности крупных боевых действий в Сирии.

По словам Путина, идея зоны деэскалации в Идлибе возникла «прямо во время переговоров» с Эрдоганом. Цель создания зоны – обеспечение большей безопасности и сирийских гражданских объектов, и российской военной базы Хмеймим. «Мы договорились о создании этой демилитаризованной зоны, в которой не должно быть представителей каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джабхад-ан-Нусру. И никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало», – добавил Путин.

Ранее подробности соглашения не раскрывались, Путин и Эрдоган рассказали о нем в Сочи лишь в общих чертах.

«Хочу вас проинформировать: мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, высвобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение. Мы делаем свою часть работы – продолжим дальше намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование», – отметил Путин.

«Мы вместе работаем солидарно, работа в принципе двигается в правильном направлении, у меня есть все основания полагать, что мы достигнем поставленных целей», – рассказал Путин. «А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там [в Идлибе] и не предвидится. Потому что нам боевые действия ради боевых действий не нужны, нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно», – заключил российский президент.

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