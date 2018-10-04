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Apple и Amazon ответили на статью о китайских «чипах-шпионах» в их оборудовании

Компании Apple и Amazon прокомментировали статью агентства Bloomberg о том, что устройства компаний содержат запрограммированные китайской разведкой компьютерные чипы. Заявления компаний опубликованы на сайте агентства.

Обе компании утверждают, что их устройства и серверы не содержат вредоносного оборудования. В ответе Apple говорится, что компания «никогда не находила» вредоносные чипы или уязвимости, намеренно размещенные на каком бы то ни было из серверов компании. Amazon также сообщила, что что не обнаруживала никаких следов, доказывавших наличие вредоносных чипов или модификаций оборудования.

Bloomberg со ссылкой на 17 источников в разведке и в компаниях написал, что спецслужбы КНР встроили чипы в оборудование американской Supermicro. Компания производит материнские платы, источники питания и другое оборудование, которое используют примерно 30 корпораций, в том числе крупный банк, и многие государственные ведомства США. Согласно статье Bloomberg, чипы встраивались подразделением Народно-освободительной армии Китая, которое внедрилось в цепь поставок Supermicro. Целью операции могло быть получение доступа к коммерческое тайне и правительственным компьютерным сетям. В результате Пекин мог получить доступ к внутренним сетям клиентов китайской компании.

Американские власти, по данным агентства, начали расследование. Еще до обнаружения чипов разведка США получила сведения о том, что спецслужбы Китая хотят использовать этот метод для шпионажа, писал Bloomberg. В 2015 г. структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple. Об этом агентству рассказали источники в компаниях.

Представитель Supermicro заявил агентству, что компания будет сотрудничать с любым правительственным расследованием, но не знает об открытых расследованиях на эту тему. Компания утверждает, что правительственные учреждения не связывались с ней. Министерство иностранных дел Китая сообщило Bloomberg, что страна является «решительным защитником кибербезопасности».

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