Технологии

Новости

Google отказался бороться за контракт Пентагона на $10 млрд

Google отказался от участия в конкурсе Пентагона на создание системы облачных вычислений, поскольку проект может конфликтовать с этическими принципами компании в сфере использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Financial Times.

Победитель конкурса будет работать над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI) для министерства обороны США. Контракт сроком на 10 лет оценивается в $10 млрд. За него соревнуются Amazon, Oracle, Microsoft и IBM, писала The Washington Post.

Reuters уточняет, что принципы компании запрещают ей использовать свои технологии искусственного интеллекта в вооружениях, а также проектах, нарушающих международные нормы в области прав человека. Компания, в отличие от Amazon и Microsoft, также пока не получила государственные сертификаты с необходимым уровнем доступа к военным данным. Представитель Google заявил агентству, что компания могла бы взяться за часть контракта, если бы ведомство допустило к JEDI нескольких исполнителей.

По мнению представителей коалиции Tech Workers Coalition, компания отказалась от проекта из-за давления своих сотрудников, передает Bloomberg.

В июне Google решил не продлевать контракт с Пентагоном после протестов против военных проектов со стороны сотрудников компании. Компания отказалась от проекта Project Maven, который должен ускорить распознавание людей и объектов на снимках с беспилотников с помощью технологий искусственного интеллекта.