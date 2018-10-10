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«Газпром-медиа» запустит новый спортивный телеканал

В России появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна». Об этом сообщил председатель правления холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, канал будет запущен 1 марта 2018 г. «Он будет показывать только спортивные новости и события в России. Канал имеет социальную направленность, он будет продвигать детский, юношеский спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что технический охват составит более 100 млн человек.

В «Газпром-медиа» входят спортивный телеканал «Матч ТВ», а также более 10 телеканалов, рассчитанных на определенную аудиторию и, в частности, показывающих определенные чемпионаты («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Футбол 1»). Также в холдинг входит спортивный интернет-ресурс Sportbox.ru.

В октябре 2017 г. стало известно, что «Газпром-медиа» запустит телеканал «Супер».