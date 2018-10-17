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Малый бизнес хотят защитить от кибератак через «дочку» Сбербанка

Подключением небольших компаний к государственной системе защиты от компьютерных атак (ГосСОПКА) займется «дочка» Сбербанка «Безопасная информационная зона» («Бизон»). Она указана в числе ответственных за кибербезопасность в нацпроекте «Цифровая экономика», сообщил «Коммерсантъ». В банке подтвердили, что опыт Сбербанка планируется использовать для защиты малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта.

Пока центры системы ГосСОПКА создаются только в федеральных органах власти и крупных корпорациях, стоимость подключения для них достигает десятков миллионов рублей. Корпоративные центры «Бизона» для малого и среднего бизнеса должны удешевить подключение, при этом позволив «Бизону» «стабильно зарабатывать на внешнем рынке, покрывая расходы за счет заказов от Сбербанка», пишет издание со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Потери малого и среднего бизнеса России от хакерских атак в 2017 году оцениваются в 12 млрд руб.

Весной президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк до конца года намерен предложить рынку пять продуктов для защиты от киберугроз. Вопрос коммерциализации услуг центра защиты от киберрисков Сбербанка тогда рассмотрел наблюдательный совет госбанка.

О том, что Сбербанк разрабатывает цифровой зонтик для защиты от кибератак, услуги которого намерен предложить другим российским банкам, стало известно из интервью зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова агентству Bloomberg в сентябре 2016 г. Он рассказал, что эта работа ведется совместно с ФСБ, а сама основа для «национальной антифрод-системы» может быть создана на базе «Бизона».