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Илон Маск увеличит свою долю в Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск планирует потратить $20 млн на покупку акций Tesla на фондовом рынке, сообщает CNBC. Телеканал ссылается на заявление, касающееся соглашения между комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Маском. Это соглашение позволило снять с Маска обвинения в мошенничестве, связанные с его заявлениями о планах сделать Tesla непубличной компанией.

Маск приобретет акции во время окна, позволяющего топ-менеджерам публичных компаний делать это. Он купит их по той цене, по которой они будут котироваться в тот момент. Благодаря этой новости акции Tesla подорожали на 2% перед началом торговой сессии в среду. Но с начала 2018 г. они подешевели на 11%.

Маск — крупнейший акционер Tesla, ему принадлежат акции более чем на $9 млрд, отмечает CNBC. Рыночная капитализации компании равна $47,18 млрд. Причем в мае Маск купил акции Tesla стоимостью $9,9 млн, а в июне — еще на $24 млн.

Соглашение между Маском и SEC было одобрено судом во вторник. По его условиям, Tesla и Маск должны выплатить по $20 млн штрафа в течение 14 дней, отмечает The Wall Street Journal. Также Маск к 13 ноября должен уйти с поста председателя совета директоров Tesla минимум на три года, а компания обязана следить за тем, чтобы он больше не делал заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение. Кроме того, в совет директоров Tesla должны войти два независимых директора.