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S7 Space сообщила о планах построить орбитальный космодром

Российская частная компания S7 Space (оператор плавучего космодрома «Морской старт») объявила о запуске проекта создания орбитального космодрома. Об этом говорится на странице компании в Facebook. S7 Space опубликовала видео с концепцией космической программы, которая предусматривает пуски ракет-носителей, доставку грузов на орбитальный космодром и их последующую отправку на Марс.

«Мы начинаем работу с целью реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию мы предлагаем приложить весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах», — отмечается в сообщении. Компания также анонсировала полет на Марс. S7 Space призвала к сотрудничеству компании, госкорпорации и амбициозные стартапы. По ее мнению, эта цель станет стимулом к развитию технологий и космонавтики, а также к налаживанию частно-государственного партнерства в отрасли.

На официальном сайте S7 Space опубликован раздел «Орбитальный космодром», там пока ничего нет.

В ноябре главным конструктором по орбитальным космическим средствам S7 Space стал Николай Брюханов, ранее занимавший посты генерального конструктора перспективных космических комплексов и вице-президента в РКК «Энергия». В декабре S7 Space получила лицензию на разработку космической техники. Компания заявляла, что планирует создать многоразовую ракету для плавучего космодрома «Морской старт». Реализация проекта, по ее оценке, займет пять-шесть лет.