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Apple сократил прогноз по выручке до $84 млрд

Корпорация Apple снизила свой прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года, завершившийся 29 декабря. Об этом главный исполнительный директор Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам. Вместо прогнозировавшихся ранее доходов $89-93 млрд выручка компании составит около $84 млрд.

Сокращение прогнозов по выручке в Apple происходит впервые за почти два десятилетия, отмечает Bloomberg. «Хотя мы ожидали некоторых проблем на ключевых развивающихся рынках, мы не предвидели масштабов экономического замедления, особенно в Большом Китае», — говорится в письме Кука. Именно здесь падение продаж смартфонов было особенно сильным, что повлияло на прогнозы. В Apple считают, что на замедление экономики Китая, начавшееся во второй половине 2018 г., «еще больше повлияло растущее торговое напряжение с Соединенными Штатами. По мере того как на финансовых рынках царила обстановка растущей неопределенности, последствия, по-видимому, достигли и потребителей».

Пересмотр прогноза привел к падению акций Apple на 8,5%, а также его поставщиков. Производитель карт памяти для Apple – SK Hynix – потерял 4,8%, а сборщик iPhone – Hon Hai Precision Industry – 1,7%. Однако к концу торгов Apple отыграл падение – за акцию компании давали $157,9 против минимума в $146,3.