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Рогозин предупредил о рисках для «Роскосмоса» из-за позиции ФСБ по проекту OneWeb

«Роскосмос» выступает за участие России в проекте глобального спутникового интернета OneWeb, заявил в интервью РБК гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что понимает скепсис коллег из Федеральной службы безопасности (ФСБ), «но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет».

Если Россия откажется от участия в проекте, станции его наземной инфраструктуры, обеспечивающие интернет-трафик, могут быть построены на территории других стран, в том числе Украины, предупредил Рогозин. «А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», – пояснил он.

Руководитель «Роскосмоса» добавил, что госкорпорация обсуждает как возможность получения доли в «большом OneWeb», так и увеличение доли в совместном предприятии. Сейчас «дочка» «Роскосмоса» – АО «Спутниковая система «Гонец» – владеет 40% СП с OneWeb, созданном летом 2017 г. Рогозин отметил, что «Роскосмос» также мог бы получить заказ на производство аппаратов для OneWeb и заинтересован в пусковой программе. В то же время госкорпорация опасается, что на эти планы может повлиять «излишний скептицизм [ФСБ]». Рогозин пообещал продолжить дискуссию на эту тему в правительстве, отметив, что у «Роскосмоса» достаточно аргументов в пользу проекта.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

При этом компания более года не может получить частоты для работы в России. Совместное предприятие американского оператора и структуры «Роскосмоса» – «Уанвеб» – ранее подавало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. После этого вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты. Против реализации программы OneWeb выступает, в частности, ФСБ. В октябре представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ», писал Reuters.