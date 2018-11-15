Взлетит ли спутниковый интернет в России

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Россия может остаться без мобильного спутникового интернета, доступ в который компания OneWeb готовится предоставлять во всемирном масштабе. Против работы OneWeb в России выступает ФСБ – система может оказаться шпионской и нанести ущерб россиянам, цитировало в конце октября представителя ведомства Reuters. Такой поворот в судьбе проекта, в который уже инвестировали холдинг Virgin Ричарда Брэнсона, Qualcomm, Airbus, японская инвесткомпания SoftBank и даже Coca-Cola, не устраивает другую российскую организацию, «Роскосмос» (так, во всяком случае, утверждают источники «Коммерсанта»). Ведь запуск 672 спутников OneWeb (всего их должно быть чуть меньше 900) на ракетах «Союз» провайдер законтрактовал именно в России. Российское ведомство, запускающее антироссийские спутники, – это, знаете ли, слишком.

Вмешательство в планы именитых инвесторов российских чиновников и силовиков придает истории OneWeb в России масштаб и трагизм. Но так ли все страшно для OneWeb и российских пользователей, которые могут остаться без спутникового интернета? Пока ясно одно – без мобильного доступа в сеть жители России не останутся.