Выбор между контролем и развитием

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Тотальный контроль за интернетом – давняя и все еще не реализованная мечта российских силовиков: возможно, поэтому ее они высказывают с такой прямотой. То первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявляет о необходимости полного контроля киберпространства «компетентными органами» для борьбы с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью, теперь вот, по данным Reuters, ФСБ – опять же по соображениям нацбезопасности – выступила против развертывания над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен сделать высокоскоростной интернет доступным в любой точке земли. Метафорически контроль должен взлететь буквально до небес, но на земле это старый конфликт развития и контроля – в версии XXI в.