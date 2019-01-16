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«Мегафон» продал 50% своей блокчейн-компании

ПАО «Мегафон» продало 50% компании «Кометрика», созданной для разработки коммерческих применений болокчейна, холдингу «Форпост» Антона Черепенникова, сообщил «Интерфакс». ООО «Форпост» стало совладельцем «Кометрики» 14 января, еще 50% компании осталось у кипрской «Кометрика холдингз лимитед».

«Кометрика» зарегистрирована в марте прошлого года по тому же адресу, что и центральный офис «Мегафона» в Москве. «Мегафон» контролирует «Кометрику», но у него есть и партнеры – люди из команды разработчиков блокчейн-технологий, участвовавшей в проектах Минэкономразвития и правительства Москвы, рассказывал «Ведомостям» представитель оператора. С декабря «Кометрикой» руководит топ-менеджер «Мегафона» Дмитрий Петров, сменивший на этом посту Анну Серебренникову после ее ухода в материнскую структуру оператора – холдинг USM.

«Сделка по продаже 50% акций компании "Кометрика" компании "Форпост" – запланированный шаг в рамках совместного сотрудничества, на начальном этапе которого "Мегафон" инвестировал в развитие компании, исследование рынка и выработку ключевых приоритетных направлений работы компании, формирование высокопрофессиональной команды разработчиков», – заявили в «Мегафоне». Сумму сделки компания не раскрыла.

Черепенников является партнером Алишера Усманова. В 2015 г. он стал известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую Усманов вложил $100 млн. Сейчас новая компания Черепенникова «ИКС холдинг» проводит консолидацию его IT-активов. В частности, «ИКС холдинг» получил 100% разработчика биллинговых систем «Петер-сервис», принадлежавшего структурам холдинга USM Усманова.