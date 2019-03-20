Facebook пересмотрит рекламную политику после обвинений в дискриминации
Социальная сеть Facebook пересмотрит рекламную политику и запретит некоторым рекламодателям таргетировать рекламу для определенной аудитории. Об этом говорится в сообщении социальной сети.
«Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, работы или получения кредитов, больше не будет иметь права на таргетинг по возрасту, полу или почтовому индексу», – отмечается в сообщении соцсети. Ранее Facebook запретил показывать рекламу только людям определенной этнической принадлежности, сексуальной ориентации и религии, отметила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг.
Изменения политики являются частью соглашения с несколькими организациями, подавшими иск к Facebook за дискриминацию. «Мы считаем, что это урегулирование является историческим и будет способствовать тому, чтобы такого рода дискриминационные действия не происходили», – заявила Сэндберг. Компания намерена пересмотреть рекламную политику к концу года и заплатить около $5 млн за урегулирование пяти судебных исков.
В декабре 2017 г. расследование ProPublica и New York Times показало, что десятки крупных работодателей размещали объявления о найме только для определенных возрастных групп. В то время Facebook заявил, что таргетирование по возрасту является «общепринятой отраслевой практикой», передает CNN.