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Telegram разрешил удалять сообщения собеседника в приватной беседе

Мессенджер Telegram разрешил пользователям стирать всю личную переписку – как у себя, так и у собеседников – без срока давности. Об этом компания сообщила в своем блоге. До обновления удалить можно было только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов.

Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что разработчики приняли во внимание беспокойство пользователей возможными злоупотреблениями новой функцией и сохранностью своей переписки. «Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите», – отметил Дуров в своем канале. По его словам, компания тщательно думала над этой проблемой и пришла к выводу, что преимущество контроля пользователей «над своими следами в цифровом пространстве важнее».

Telegram добавил и другую функцию приватности – теперь пользователи могут скрывать свое имя и фотографии в случаях, когда их сообщение пересылают третьим лицам.

Мессенджер был запущен в середине августа 2013 г. В марте 2018 г. Дуров сообщил, что его аудитория растет на 700 000 человек в сутки, а общее число пользователей достигло 200 млн. В России Telegram уже почти год блокируется Роскомнадзором за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений. Несмотря на это, мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.