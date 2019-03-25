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Структура Газпромбанка разрабатывает конкурента голосовому помощнику «Яндекса»

Подконтрольный Газпромбанку Центр речевых технологий разрабатывает платформу для создания голосовых ассистентов под рабочим названием «Варвара», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, близких к компании. О сумме инвестиций в проект они не сообщают.

Центр намерен монетизировать платформу по лицензионной модели. Готовый продукт должен встраиваться в любое устройство или приложение и подключаться из облака. Предполагается, что в «Варвару» будут встроены биометрические технологии. Система будет функционировать, если «услышит голос пользователя и распознает его как живого человека, а не запись», – пояснил один из источников.

Выпуск собственной колонки, по аналогии с «Алисой» «Яндекса», центр выпускать не намерен. Зато сторонние компании, пользуясь «Варварой, смогут продавать устройства под своим брендом. Собеседники рассказали о переговорах, ведущихся с несколькими крупными компаниями.

Голосовых помощников на российском рынке выпускают несколько компаний. «Яндекс» использует «Алису» как в своих, так и в партнерских устройствах – колонках Irbis A и Elari SmartBeat, часах Elari KidPhone 3G и наушниках Sony XPeria Duo. Mail.ru Group создает помощника «Марусю», в котором также планируется использовать биометрию. Вице-президент компании, директор бизнес-юнита «Почта и портал» Анна Артамонова оценивает стоимость подобной стартовой разработки в несколько миллионов долларов. Тинькофф-банк анонсировал запуск в ближайшее время голосового ассистента с рабочим названием «Олег».