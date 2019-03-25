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Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год

«Почта России» по итогам прошлого года получила рекордную чистую прибыль – 2,7 млрд руб., заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор компании Николай Подгузов. «По итогам 2018 г. выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений – 190 млрд руб. по выручке и 2,7 млрд руб. по чистой прибыли», – передает его слова ТАСС.

По сравнению с 2017 г. выручка компании увеличилась на 6,9%, прибыль – в 3,5 раза. В 2018 г. компания отремонтировала около 3000 почтовых отделений. Для развития логистического комплекса компания осенью 2018 г. учредила «Национальные логистические технологии» (НЛТ). В ближайшие два года НЛТ должна создать 38 логистических центров.

В 2019 г. «Почта России» собирается на 20% повысить зарплату операторам почтовой связи, почтальонам и другим категориям сотрудников. Реализация соответствующей программы начнется с 1 мая в 17 российских регионах, уточнил Подгузов. «Программа затронет 210 000 сотрудников предприятия. Будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд руб.», – сказал Подгузов.

Выручка «Почты России» в 2017 г. по РСБУ составила 178,1 млрд руб., чистая прибыль – 758 млн руб.