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Акционирование «Почты России» затягивается до октября

Акционирование «Почты России» затягивается. Подводя итоги работы «Почты России» за 2018 г., ее гендиректор Николай Подгузов объявил о планах зарегистрировать новое АО «Почта России» к октябрю 2019 г. Ранее Подгузов говорил, что реорганизация завершится до конца 2018-го или в начале 2019 г.

Теперь до мая 2019 г. «Почта России» должна написать устав будущего акционерного общества и другие основные документы, следует из презентации к выступлению Подгузова. Параллельно «Почта России» проведет общую инвентаризацию и по ее итогам предложит Росимуществу и Минкомсвязи взнос в уставный капитал будущего АО, объяснил Подгузов. Передать ведомствам проект передаточного акта по итогам инвентаризации Подгузов рассчитывает до конца мая.

Законопроект об акционировании был внесен в Госдуму в апреле 2018 г. и в июне того же года подписан президентом. По нему 100% почтового оператора будет принадлежать государству. Реорганизация ФГУП позволит привлечь инвесторов и эффективнее распоряжаться имуществом.

«Почтой России» будет управлять совет директоров числом не более 11 человек, которых выберет правительство. До трети численности совета смогут занять независимые директора, а по одному своему представителю смогут предложить обе палаты парламента. До конца июня 2019 г. «Почта России» соберет предложения по кандидатурам в совет директоров и правление будущей компании, следует из материалов к выступлению Подгузова.