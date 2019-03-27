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Акционирование «Почты России» затягивается до октября

Ведомости
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Акционирование «Почты России» затягивается. Подводя итоги работы «Почты России» за 2018 г., ее гендиректор Николай Подгузов объявил о планах зарегистрировать новое АО «Почта России» к октябрю 2019 г. Ранее Подгузов говорил, что реорганизация завершится до конца 2018-го или в начале 2019 г.

Теперь до мая 2019 г. «Почта России» должна написать устав будущего акционерного общества и другие основные документы, следует из презентации к выступлению Подгузова. Параллельно «Почта России» проведет общую инвентаризацию и по ее итогам предложит Росимуществу и Минкомсвязи взнос в уставный капитал будущего АО, объяснил Подгузов. Передать ведомствам проект передаточного акта по итогам инвентаризации Подгузов рассчитывает до конца мая.

Законопроект об акционировании был внесен в Госдуму в апреле 2018 г. и в июне того же года подписан президентом. По нему 100% почтового оператора будет принадлежать государству. Реорганизация ФГУП позволит привлечь инвесторов и эффективнее распоряжаться имуществом.

«Почтой России» будет управлять совет директоров числом не более 11 человек, которых выберет правительство. До трети численности совета смогут занять независимые директора, а по одному своему представителю смогут предложить обе палаты парламента. До конца июня 2019 г. «Почта России» соберет предложения по кандидатурам в совет директоров и правление будущей компании, следует из материалов к выступлению Подгузова.

Политика
Новости

Силуанов заявил о негативном отношении к задержанию Абызова

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает «РИА Новости».

«Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», – ответил Силуанов на вопрос журналистов, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Ранее пресс-секретарь правительства Олег Осипов сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против Абызова. Он подчеркнул, что претензии следователей к нему касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Абызова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей».

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Бизнес
Новости

«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами

Ведомости
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«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами, сообщила компания. Среди задач нового подразделения – содействие повышению инвестиционной привлекательности компании, а также увеличение ее капитализации.

Руководителем службы по работе с инвесторами назначен Иван Хромушин, отмечается в сообщении. Ранее он пять лет возглавлял подобный отдел в «Газпроме», а с 2005 по 2014 г. работал старшим аналитиком по нефтегазовому сектору Газпромбанка.

Осенью прошлого года «Транснефть» объявила о планах первого в истории компании обратного выкупа акций с биржи. На скупку бумаг госкомпания может потратить до 20 млрд руб. Скупка будет проводиться «ввиду существенной недооцененности бумаг». На это компания отводит не более трех лет. Когда начнутся сделки, «Транснефть» не сообщала. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Бизнес
Новости

Суд признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды

Ведомости
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Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды, сообщает ТАСС.

Компания «Аквасиб», которая занимается строительством завода, планирует оспорить решение суда, сказал агентству главный инженер предприятия Владислав Герковенко.

Признать разрешение незаконным потребовала природоохранная прокуратура. Ведомство считает, что государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода была проведена с нарушениями. Например, эксперты не учли, что строительство затрагивает болота, на которых останавливаются редкие птицы.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода, так как ведомство обнаружило нарушения на стройке, в том числе следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода выступают местные жители. Они считают, что его работа нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей

Политика
Новости

ЦИК передал депутатский мандат Алферова лидеру красноярского отделения КПРФ

Ведомости
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Мандат депутата Госдумы Жореса Алферова передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Такое решение принял Центризбирком на заседании 27 марта.

Как напомнила секретарь ЦИК Майя Гришина, КПРФ решила передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, но это решение отменено Мещанским судом. Теперь право передачи вакантного мандата переходит к ЦИК, который определил победителя, исходя из наибольшего количества голосов, поданных избирателями за кандидатов в региональных группах, поскольку общефедеральная часть списка КПРФ исчерпана. Медведев – первый номер в региональной группе «Республика Хакасия, Красноярский край».

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что комиссия не должна была принимать решение по мандату, так как решение Мещанского суда не вступило в законную силу. По его словам, оно оспорено партией.

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал решение о передаче мандата «единственно верным».

14 марта президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передать ему мандат, а Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Партия обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Политика
Новости

Правозащитник рассказал об условиях содержания Абызова в СИЗО

Ведомости
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, находится в одной камере вместе с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова. По его словам, это является нарушением, потому что несудимые и судимые должны содержаться отдельно.

Сам Абызов говорит, что при задержании правоохранительные органы не применяли к нему физическую силу и общались с ним корректно, отмечает Мельников. «Нет, ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно», – цитирует «Московский комсомолец» Абызова.

Во вторник, 26 марта, Абызова задержали в Москве, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По данным следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр был бенефициаром офшоров и возглавил преступное сообщество. Абызов не признает своей вины. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Политика
Новости

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Арест Опанасенко продлится два месяца. На этот же срок арестован другой фигурант дела – начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Оба фигуранта дела свою вину не признают. Как рассказал осведомленный источник «Интерфакса», речь идет о нарушениях при заключени контракта между «Т-платформами» и МВД, в результате которых бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн руб.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз суда, Опасанеко вменяется подстрекательство к злоупотреблению (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК), а Александрову – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

О том, что Опанасенко стал фигурантом дела, ранее 27 марта написал «Коммерсантъ». По данным газеты, следствие обратилось с ходатайством об его аресте вечером 26 марта.

Осенью 2016 г. МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн руб. МВД заключило контракт с «Т-платформами», которые поставили 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальные МВД принимать отказалось. «Т-платформы» не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку. «Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд решил, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки. Как говорил «Ведомостям» представитель «Т-платформ», произошло это потому, что МВД задержало аванс и не предоставило информацию, необходимую для выполнения заказа. Эти аргументы рассматривала и ФАС, но, во-первых, не сочла отсутствие аванса уважительной причиной для неисполнения госконтракта, а во-вторых, пришла к выводу, что нужная информация компании предоставлялась.

Согласно информации СПАРКа, «Т-платформы» заключали также контракт с МВД в 2018 г. Оба контракта завершены.

По информации источника РБК, близкого к компании, ранее у правоохранительных органов уже возникали вопросы к Опанасенко из-за контракта «Т-платформ» с Солнечногорским приборостроительным заводом (СПЗ), входящим в «Ростех». Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, утверждает собеседник издания.

Экономика
Новости

Правительство допускает передачу части рисков в рамках надзора бизнесу

Ведомости
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Правительство рассматривает возможность передачи бизнесу и страховщикам управления частью рисков в рамках реформы контроля и надзора, рассказал «РИА Новости» замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

«Мы считаем, что есть такие риски, которые либо вообще не надо контролировать, либо которые предприниматель может контролировать сам и закладывать несоблюдение этого риска в повышенную ответственность, в случае если происходит какое-то нарушение», – пояснил он.

Любимов отметил, что это потребует создания механизма ответственности тех, кто эти риски проверяет, потому что существует вероятность того, что система частной проверки рисков может превратиться «в продажу справок, сертификатов или других документов».

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть систему надзорных требований к бизнесу, исключив избыточные и устаревшие нормы за счет механизма «регуляторной гильотины». Правительство планирует пересмотреть эти требования до 1 февраля 2020 г. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, механизм «регуляторной гильотины» позволит сократить их число вдвое.

Бизнес
Новости

Более половины бондов Evraz купили европейцы

Ведомости
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Британские и европейские инвесторы купили более 50% от выпуска евробондов металлургической Evraz на $700 млн, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, лишь 30% выпуска было продано в России. А общий спрос в 5 раз превышал предложение. В итоге облигации компании удалось разместить «с отрицательной премией 5 базисных пунктов», отметил Шулаков. «Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 г.», – сказал банкир.

«По ходу размещения компания дважды снижала ориентир доходности: с первоначального 5,625–5,75% до 5,25%», – подчеркнул Шулаков.

По словам банкира, управляющие компании и фонды выкупили 56% бумаг, на банки и частные банки пришлось 44% выпуска.

«Достигнут рекордно низкий купон и минимальный спрэд к US Treasuries/мид-свопам за всю историю заимствований Evraz на рынке еврооблигаций», – подытожил Шулаков.

Бизнес
Новости

«Детский мир» купил бывший ТЦ в доме-«книжке» на Новом Арбате для флагманского магазина

Ведомости
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Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» (входит в АФК «Система») приобрел помещение в доме-«книжке» на Новом Арбате для того, чтобы открыть флагманский магазин. Об этом говорится в его пресс-релизе.

Речь идет о покупке недвижимости в здании бывшего торгового центра «Валдай» по адресу ул. Новый Арбат, д. 11, строение 1. Сделка заключена с ООО «Евромагазин 21 век», входящим в группу компаний Сбербанка. Площадь помещения – 3642,5 кв. м.

Общий объем инвестиций в покупку и открытие флагмана – около 1 млрд руб. Открытие магазина запланировано на второе полугодие 2019 г.

В феврале РБК писал о том, что «Детский мир» договорился о покупке помещения на Новом Арбате и объявил тендер на проектирование, ремонтно-строительные и инженерные работы в помещениях в бывшем ТЦ «Валдай».

Торговый центр занимает первые этажи «дома-книжки». У него два надземных этажа и два подвальных со вспомогательным и складскими помещениями. В 2016 г. Сбербанк уже пытался продать его за 1 млрд руб., но покупатель не нашелся.

В сеть «Детский мир» на конец 2018 г. входило 673 магазина. В начале марта ритейлер объявил, что собирается в ближайшие четыре года открыть не менее 300 магазинов. С 2015 г. «Детский мир» открывал по 100 магазинов в год.

Бизнес
Новости

Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

Ведомости
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Гендиректор и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal об изменении дивидендов для их снижения. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Потанин заметил, что у «Норникеля» большие планы: «Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения». Однако он заметил, что из-за снижения доли бизнесмена Олега Дерипаски в UC Rusal теперь непонятно, кто принимает ключевые решения в компании. «Для UC Rusal, как и для любой другой компании, потеря влияния владельца – это управленческий шок», – отметил Потанин.

К 10.34 мск акции «Норникеля» упали на торгах Московской биржи на 3,37%.

Из-за дивидендов между Потаниным и бывшим основным владельцем UC Rusal был многолетний спор. Они не могли договориться о том, что лучше – финансировать новые инвестпроекты «Норникеля» или платить дивиденды. Из материалов Высокого суда Лондона следовало, что в начале прошлого года ситуация была следующая: Потанин предлагал приобрести у Абрамова с Абрамовичем Баимское месторождение меди, инвестировать в совместное предприятие с «Русской платиной» (около $4,5 млрд), а Дерипаска же настаивал на увеличении дивидендов – минимум до $2,5 млрд в год.

Дерипаска был основным владельцем UC Rusal. В апреле прошлого года американские власти внесли российского бизнесмена и восемь подконтрольных ему компаний в санкционный список. В начале года американские власти отменили санкции против трех компаний российского бизнесмена. Это решение стало прецедентом – до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с минфином США. Однако ради этого Дерипаска отказался от контроля над основой своего бизнеса – группой En+ и UC Rusal.

Политика
Новости

Трамп потребовал отправить американцев на Луну «любыми средствами»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». Об этом рассказал вице-президент Майк Пенс во время выступления перед сотрудниками американского аэрокосмического агентства, часть своей речи он опубликовал в Twitter.

Для того чтобы выполнить миссию, надо привлечь к выполнению цели также правительство и частный бизнес, отметил Пенс. «Президент, администрация и все американцы преданы тому, чтобы достичь этой цели», – добавил он.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн написал в своем Twitter, что космическое агентство готово к миссии: «Вызов принят. Теперь начинаем работу».

Россия для полетов на Луну планирует создать сверхтяжелую ракету. Этот проект вместе с производством и первым запуском обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказывал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме того, ведомство планирует создать лунный орбитальный комплекс и развивать изучение поверхности спутника Земли.

Как осваивали Луну: от СССР до Китая

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