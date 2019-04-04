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Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства. Это следует из разработанного Минкомсвязи законопроекта. На него обратил внимание РБК.

Изменения «обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор <...> при осуществлении государственного контроля и надзора в отношении телеканалов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи», говорится в пояснительной записке.

Как отмечают инициаторы законопроекта, для того чтобы наблюдать за кабельными телеканалами, нужно установить записывающее оборудование на сети связи кабельного оператора. Роскомнадзор заключил договоры с 49 крупными кабельными операторами, что позволяет контролировать только крупные кабельные телеканалы. В то же время ведомство регулярно сталкивается с тем, что телеканалы, в вещании которых обнаруживаются нарушения, преднамеренно заключают договоры с другими операторами связи, констатируют авторы документа.

Сложившаяся ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к терроризму и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, подчеркивается в записке. Инициаторы отмечают, что операторы дополнительных расходов после принятия документа не понесут.

О каком именно оборудовании идет речь, в законопроекте не указано. Роскомнадзор, комментируя законопроект «Ведомостям», сообщил, что оборудование будет принадлежать ему и что оно представляет собой комплексы, позволяющие записывать эфир телеканалов. Порядок того, как эти комплексы будут устанавливаться в сети оператора, должен быть определен подзаконным актом после принятия поправок, подчеркнуло ведомство.