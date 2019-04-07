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WSJ узнала о планах Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки

Ведомости
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Американская корпорация Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Проект направлен на то, чтобы снизить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте, что должно способствовать привлечению новых пользователей в социальную сеть, отмечает издание.

Проект получил название «Симба» в честь главного персонажа мультфильма «Король Лев», рассказали три собеседника издания. По их словам, кабель должен быть проложен в водах нескольких африканских стран на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента. Издание подчеркивает, что проект до сих пор находится на стадии обсуждения, итоговое решение может быть не принято.

Представитель Facebook отказался комментировать информацию о кабеле вокруг Африки. «Мы берем во внимание весь мир, когда рассматриваем возможность прокладки подводных кабелей», – сказал он WSJ.

Как отмечает издание, материнская компания Google Alphabet Inc. – сейчас тоже рассматривает возможность прокладки кабеля вдоль западного побережья Африки.

Компания Facebook была основана в 2004 г. Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть – одна из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.

Страны с самым дорогим и самым дешевым мобильным интернетом

Бизнес
Новости

РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с турецкой FIBA Holding планируют купить 20,6% в российской автолизинговой компании «Авто Партнерс». Долю 79,4% сохранит нынешний владелец компании — контролируемый FIBA Holding «КредитЕвропаБанк». Об этом рассказал представитель РФПИ. Подробности он не раскрыл.

Инвестиции РФПИ и партнеров (FIBA, ближневосточные компании) в «Авто Партнерс» составят «несколько сотен миллионов рублей», говорит источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, партнеры надеются, что это позволит компании в ближайшие пять лет утроить парк до 11 000 машин при ожидаемом росте российского рынка в 16-20% год. Его емкость оценивается почти в 130 млрд руб., добавляет источник.

По словам представителя РФПИ, сделка может стать первыми совместными инвестициями фонда с FIBA Holding. Они планируют в понедельник, 8 апреля подписать соглашение о сотрудничестве.

FIBA Group — холдинговая компания, имеет доли в более 70 компаний в финансовом и нефинансовом секторах, включая недвижимость, розничную торговлю, порты, здравоохранение и др.

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Политика
Новости

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что ждет своего соперника на выборах Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля, сообщает УНИАН.

«Думаю, 19 или 20 часов будут оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения», – сказал Порошенко.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

Ведомости
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В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проблемы начались около 6.40 мск 7 апреля.

Сбой, по данным ЦБ, связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил. В сообщении отмечается, что о восстановлении работы системы будет объявлено дополнительно.

Система быстрых платежей заработала в России 28 февраля, с ее помощью физические лица могут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. Изначально к СБП были подключены 11 крупных банков, в том числе «Ак барс», «Тинькофф банк», СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Оператором системы является Центробанк.

Политика
Новости

Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Галины Старовойтовой

Ведомости
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Следователи предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого считают лидером так называемой тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых. «Было предъявлено обвинение по 277-й статье (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», – сказал юрист. Он добавил, что его подзащитный вину не признает и считает обвинение необоснованным.

Максимальное наказание, предусмотренное ст. 277 УК, – пожизненное лишение свободы. По данным Кузьминых, расследованием дела занимаются следователи петербургского управления ФСБ.

Как сообщает «Фонтанка», следствие полагает, что Барсуков знал о намерении неустановленного лица убить Старовойтову, «активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них», и совместно с ним «принял решение прекратить государственную и политическую деятельность» депутата «путем ее убийства».

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства Старовойтовой. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Заказчик убийства установлен не был.

Спустя 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой был осужден еще один человек – экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Барсукова.

Сейчас Барсуков отбывает срок по ряду обвинительных приговоров, в том числе и за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В общей сложности он приговорен к 24 годам колонии строгого режима. 

Политика
Новости

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Ведомости
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Африканское командование вооруженных сил США вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в заявлении командования, которое было опубликовано в Twitter. В сообщении не уточняются численность войск и место, куда военные были передислоцированы. Представитель командования отметил, что США продолжат «следить за обстановкой на местах» и при необходимости рассмотрят вопрос о возобновлении военного присутствия в Ливии.

Издание The Libyan Address Journal опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация американских кораблей. При этом издание отметило, что сообщение США о выводе своего контингента из Ливии стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военных в этой стране.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи. По данным местной газеты Asharq Al-Awsat, войска под командованием Хафтара уже установили контроль над международным аэропортом в Триполи. Премьер Ливии Файез Сарадж обвинил Хафтара в предательстве и заявил, что его армия встретит сильное сопротивление.

В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.

Политика
Новости

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление

Ведомости
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На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена. После того как кабель был обесточен, пожарным удалось его потушить. Угрозы для пассажиров не было, тление кабеля происходило в туннеле.

Из-за возгорания было приостановлено движение между станциями «Парк культуры» и «Комсомольская». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами. К 14.00 мск движение поездов на Сокольнической линии было полностью восстановлено, сообщила пресс-служба метрополитена. Восстановление движения заняло около часа.

В сообщении московского метро в Twitter говорится, что «вся энергетика метрополитена показывает рабочее состояние», возможно, что загоревшийся кабель не относится к метро.

Причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщил источник «Интерфакса». По его данным, кабель горел в 50 м от платформы в туннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».

В Москве открыли семь новых станций метро

Политика
Новости

The Times узнала о решении Елизаветы II пригласить Трампа в Великобританию

Ведомости
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Британская королева Елизавета II намерена пригласить президента США Дональда Трампа в июне посетить Великобританию с официальным визитом, пишет The Times со ссылкой на источники. По данным издания, британские чиновники уже провели по этому поводу переговоры с коллегами из Белого дома, обсудив возможные сроки визита, и могут официально объявить о нем в ближайшие дни.

Визит, вероятно, будет приурочен к празднованию 75-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 г., отмечает The Times. Тогда же Трамп планирует принять участие в памятных мероприятиях во Франции.

Трамп уже посещал Великобританию в июле прошлого года, но тогда его трехдневный визит сопровождался массовыми акциями протеста в стране. В ходе поездки президент США провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II.

Многие британцы недовольны политикой, проводимой Белым домом США. В 2017 г. более 1,8 млн граждан страны подписали петицию о недопущении государственного визита Трампа в Великобританию.

Политика
Новости

Матвиенко назвала годы работы с Путиным лучшими в своей жизни

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в фильме, приуроченном к ее юбилею, на телеканале «Россия 1» рассказала о работе с президентом Владимиром Путиным. «Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», – сказала она. Матвиенко добавила, что если Путин приглашает кого-либо в свою команду, то, следовательно, он доверяет этому человеку.

Президент в свою очередь отметил, что Матвиенко является «очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре». Путин перечислил несколько черт, которые, по его мнению, отличают спикера Совета Федерации от многих других политиков. Во-первых, Матвиенко, по словам президента, «всегда в материале того, чем занимается», во-вторых, «она всегда нацелена на конкретный результат».

Третьей чертой Путин назвал умение Матвиенко отстаивать собственное мнение. «У нее всегда есть собственное мнение, основанное на ее опыте, на знании предмета. И, что очень важно, она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег», – сказал Путин. Он добавил, что Матвиенко отстаивает свою позицию настойчиво, но всегда очень тактично.

Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. В Совет Федерации она пришла в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Политика
Новости

Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Ведомости
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Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули 6 апреля встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг своего дела и отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча длилась около 90 минут и проходила в резиденции посла в Кенсингтоне. Роули приехал вместе с братом Мэттью.

Во время разговора с послом Роули поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он рассказал в интервью изданию Sunday Mirror. Яковенко пообещал, что передаст президенту соответствующий запрос, и спросил, где бы Роули хотел встретиться с Путиным.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что встреча с российским послом была полезна, потому что на ней он узнал «некоторые вещи, которые не знал раньше». «Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку», — отметил британец. «Я пошел [на встречу], чтобы спросить их: почему ваша страна убила мою девушку? Но я не получил никаких ответов. Я только получил русскую пропаганду», – сказал он. Роули добавил, что посол ему понравился, но «кое-что из того, что он сказал, пытаясь оправдать Россию, было смешным». «Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было "Новичком", произведенным в России, потому что если бы это было то самое вещество, то оно бы убило всех», – рассказал британец. На это Роули возразил, что его девушка и так умерла от отравления этим веществом, а он сам остался жив только потому, что смыл его. Российский посол, по словам британца, не знал, что на это ответить.

В свою очередь Яковенко рассказал журналистам, что у братьев Роули было очень много вопросов, большая часть которых была построена «на полном отсутствии информации со стороны британцев». «В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок". Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что этот "Новичок" может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах», – сказал Яковенко (его слова приводит «РИА Новости»). Посол также рассказал, что вручил братьям копии доклада, в котором расписано все, что российская сторона думает об инциденте в Солсбери.

Ранее сын Дон Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину. В нем он попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.

Политика
Новости

В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

Ведомости
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В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз», хотя страна пока остается полноценным членом блока, пишет The Guardian. Такая путаница произошла из-за того, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта, но так до сих пор и не состоялся.

На британских паспортах старого образца изображен королевский герб, над которым располагается надпись «Европейский союз и Соединенное королевство Великобритании и Ирландии». На паспортах, выпущенных после 29 марта, отсутствуют слова «Европейский союз». В социальных сетях появились фотографии паспортов нового образца.

Министерство внутренних дел страны опубликовало заявление, в котором пояснило, что удаление слов «Европейский союз» – часть двухэтапного процесса по изменению дизайна британских паспортов. «Для граждан Великобритании не будет никакой разницы, используют ли они паспорт, на котором есть слова "Европейский союз", или паспорт, на котором этих слов нет», – заверил представитель МВД. «Оба паспорта будут одинаково действительны в путешествиях», – добавил он.

При этом в некоторых частях Великобритании временно еще будут выдаваться паспорта старого образца. При получении документа граждане не смогут выбирать, паспорт старого или нового дизайна они хотят иметь.

Политика
Новости

Медведев заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Ведомости
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Никакие фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны, считает премьер Дмитрий Медведев. «Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», – написал премьер на странице «В контакте», комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в основной закон.

Премьер подчеркнул, что «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике».

Володин ранее предложил внести в Конституцию поправки, разрешающие Госдуме участвовать в формировании правительства. По его мнению, депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России».

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