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WSJ узнала о планах Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки

Американская корпорация Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Проект направлен на то, чтобы снизить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте, что должно способствовать привлечению новых пользователей в социальную сеть, отмечает издание.

Проект получил название «Симба» в честь главного персонажа мультфильма «Король Лев», рассказали три собеседника издания. По их словам, кабель должен быть проложен в водах нескольких африканских стран на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента. Издание подчеркивает, что проект до сих пор находится на стадии обсуждения, итоговое решение может быть не принято.

Представитель Facebook отказался комментировать информацию о кабеле вокруг Африки. «Мы берем во внимание весь мир, когда рассматриваем возможность прокладки подводных кабелей», – сказал он WSJ.

Как отмечает издание, материнская компания Google – Alphabet Inc. – сейчас тоже рассматривает возможность прокладки кабеля вдоль западного побережья Африки.

Компания Facebook была основана в 2004 г. Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть – одна из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.

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