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Найденные Bloomberg миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Создатели игр, основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы рассказали изданию Meduza о причинах переезда в Ирландию. По их словам, на этот шаг их подтолкнула непредсказуемость условий ведения бизнеса в России.

Поворотным моментом в развитии компании стало строительство офиса Playrix в Вологде. По словам Игоря Бухмана, они приобрели землю под строительство офисного здания у частного лица, но уже в процессе возведения фундамента выяснилось, что земля по документам принадлежит и им, и правительству города. В итоге им пришлось повторно заплатить за земельный участок.

После этого эпизода братья решили перевести штаб-квартиру в Дублин. Ирландию они выбрали из-за понятного законодательства и низкого корпоративного налога для IT-компаний. Значительная часть сотрудников компании работает удаленно из разных городов.

В апреле 2019 г. братья были включены агентством Bloomberg в список долларовых миллиардеров, состояние каждого из них оценивается в $1,4 млрд. Братья родились в Вологде и с середины 2000-х гг. вели бизнес в родном городе. На старте Бухманы нанимали в компанию по разработке игр своих знакомых. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.

По оценкам Дмитрия Бухмана, совокупная аудитория мобильных игр компании Playrix составляет 30 млн пользователей и продолжает активно расти. Наиболее успешные игры компании – Township и Homescapes. Он отметил, что компания в будущем может заняться также разработкой игр для PC.

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