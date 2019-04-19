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Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Бизнесмен Олег Дерипаска создал призовой фонд в размере $600 000 для поддержки журналистских расследований. Как сообщается на сайте фонда, журналисты могут принять участие в конкурсе, в ходе которого они должны выяснить «настоящие причины включения» Дерипаски в санкционный список минфина США и введения санкций против основанных бизнесменом компаний.

Призовой фонд будет разделен между тремя победителями, которые получат $300 000, $200 000 и $100 000 за первое, второе и третье места соответственно. Для участия желающим необходимо заполнить онлайн-заявку, предоставить информацию о себе, описать свой подход к выполнению задания и сообщить, где они планируют опубликовать материал. Последний день подачи заявок – 15 мая.

Участники, которые пройдут первый этап, получат средства для покрытия расходов на расследования – до $25 000. Результаты журналистского расследования должны быть представлены до 15 ноября. Оценивать итоговые работы будет группа экспертов, победителей объявят 15 декабря.

Дерипаска и несколько связанных с ним компаний попали под санкции США в апреле прошлого года. В декабре 2018-го управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия снятия ограничительных мер с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января санкции были отменены.