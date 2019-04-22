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Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента. Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г.

Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этих целей компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство. При этом закон снимает с операторов ответственность за сбои, причиной которых станет функционирование этого оборудования. Законом также предусмотрено создание в Роскомнадзоре специального центра, в обязанности которого будет входить мониторинг радиочастотной службы ведомства, управляющей сетями в критических ситуациях. Создаваемый центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, говорила ранее один из авторов проекта закона, сенатор Людмила Бокова. По ее словам, определять порядок управления сетью, устанавливать требования к оборудованию будет правительство.

На рассмотрение в Госдуму законопроект внесли в декабре прошлого года депутат Андрей Луговой, сенатор Андрей Клишас и Бокова. Депутаты одобрили законопроект в третьем, окончательном чтении 16 апреля. «За» проголосовали 307 депутатов, против – 68.