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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. Теперь идентификация будет происходить только по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал в октябре прошлого года. В документе говорится, что новые правила идентификации вступают в силу через 180 дней с момента опубликования постановления.

Процедура идентификации предполагает прямое взаимодействие мессенджера с мобильным оператором. При регистрации пользователя мессенджер теперь обязан запросить данные о нем у оператора. В свою очередь оператор должен предоставить информацию в течение 20 минут. Если процедура прошла успешно, то пользователю присваивается уникальный номер, по которому он может осуществить авторизацию. Этот уникальный номер будет внесен оператором в специальный реестр. В нем же будет указана информация о том, каким именно сервисом пользуется клиент. В случае расторжения клиентом договора на оказание услуг с оператором оператор обязан в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Последний в свою очередь должен провести повторную идентификацию пользователя. Если мессенджеру не удается это сделать, то он обязан деавторизовать пользователя.

Пользователям, авторизованным до вступления новых правил в силу, не нужно будет заново проходить идентификацию, если данные оператора и мессенджера совпадут.

До вступления новых правил в силу мессенждеры проводили авторизацию пользователя с помощью кода, высылаемого в СМС-сообщении. За отказ работать по новым правилам для мессенджеров предусмотрен штраф в размере 1 млн руб., а также блокировка.