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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Ведомости
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В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. Теперь идентификация будет происходить только по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал в октябре прошлого года. В документе говорится, что новые правила идентификации вступают в силу через 180 дней с момента опубликования постановления.

Процедура идентификации предполагает прямое взаимодействие мессенджера с мобильным оператором. При регистрации пользователя мессенджер теперь обязан запросить данные о нем у оператора. В свою очередь оператор должен предоставить информацию в течение 20 минут. Если процедура прошла успешно, то пользователю присваивается уникальный номер, по которому он может осуществить авторизацию. Этот уникальный номер будет внесен оператором в специальный реестр. В нем же будет указана информация о том, каким именно сервисом пользуется клиент. В случае расторжения клиентом договора на оказание услуг с оператором оператор обязан в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Последний в свою очередь должен провести повторную идентификацию пользователя. Если мессенджеру не удается это сделать, то он обязан деавторизовать пользователя.

Пользователям, авторизованным до вступления новых правил в силу, не нужно будет заново проходить идентификацию, если данные оператора и мессенджера совпадут.

До вступления новых правил в силу мессенждеры проводили авторизацию пользователя с помощью кода, высылаемого в СМС-сообщении. За отказ работать по новым правилам для мессенджеров предусмотрен штраф в размере 1 млн руб., а также блокировка.

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Политика
Новости

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы». «Русские должны это сделать... Все страны, вмешивающиеся в процесс восстановления демократии в Венесуэле, должны уйти», — сказал Помпео в эфире телеканала ABCNews.

США добьются, чтобы «ушли иранцы, русские, кубинцы», пообещал Помпео. Комментируя возможность военной интервенции США в Венесуэлу без одобрения со стороны Конгресса, Помпео сказал, что президент США имеет право действовать в соответствии со статьей 2 конституции США. «Я уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными», — отметил Помпео.

В финском городе Рованиеми 6 — 7 мая состоится заседание Арктического совета, в нем примут участие Лавров и Помпео. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что Венесуэла станет основной темой переговоров, также будет обсуждать ситуация в Сирии и на Украине.

Протесты в Венесуэле

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Политика
Новости

Депутат Ионин объяснил инцидент со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Ведомости
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признался в том, что в начале мая стрелял в воздух из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Камышлове (Свердловская область), передает ТАСС. Как отмечает агентство, оружие было куплено в подарок участникам движения «Юнармия». По словам парламентария, решение открыть огонь в жилом секторе было ошибочным.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой депутат дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Видео было снято из окна квартиры. Ионин находился во дворе жилого дома возле автомобиля. Парламентарий был не один, рядом с ним, предположительно, был глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков.

«Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность, и я готов оплатить штраф», – заявил ТАСС Ионин. Депутат пояснил, что он не стрелял, а только «произвел имитацию выстрелов». «Я просил купить это охолощенное оружие Павла Грибкова для того, чтобы подарить его местным юнармейцам на 9 Мая. Павел мне его показал и дал в руки, ну, я его и испытал», – сказал Ионин. По его словам, ранее он приезжал в местный муниципалитет для встречи с обманутыми дольщиками одного из местных застройщиков. Предприниматель был осужден за хищение денег дольщиков, но позже его амнистировали. Сами дольщики до сих пор «платят ипотеку Сбербанку за украденные у них квартиры". «Мы приезжали, чтобы попробовать привлечь внимание к этой проблеме. И это удалось – если этот инцидент поможет дольщикам, то я готов стрелять из пушки в следующий раз», – сказал депутат.

Позже на странице Ионина в Facebook было опубликовано видео с пресс-конференции парламентария. На видео депутат подарил автомат участникам движения «Юнармия». «Извините, что это произошло так, а не на 9 Мая. Но как произошло, так произошло», – сказал Ионин подросткам.

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Бизнес
Новости

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Ведомости
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Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова. По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь. «На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», – пояснил Сидоров.

В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им предъявили обвинения в растрате средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.

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Политика
Новости

Премьер Израиля приказал «массированно атаковать» боевиков в секторе Газа

Ведомости
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Премьер, министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ наносить массированные удары по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Нетаньяху также отдал приказ направить к границе дополнительные вооруженные силы – бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту.

«Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля», – пояснил премьер. По его словам, за эскалацию военного конфликта ответственность несет палестинское движение «Хамас». «Не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". "Хамас" заплатит очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.

За последние сутки боевики из сектора Газа выпустили по территории Израиля более 500 ракет. Армия Израиля в ответ поразила около 220 различных военных целей в секторе Газа. По данным обеих сторон, в результате обстрелов погибли один израильтянин и шестеро палестинцев.

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Политика
Новости

СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска северокорейских ракет

Ведомости
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Центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи – газета Rodong Sinmun опубликовала фотографии запуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса. На некоторых снимках изображены проходящие испытания дальнобойные ракетные орудия, установленные на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости. На одной из фотографий запечатлена стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра. Помимо этого на некоторых снимках присутствует лидер КНДР Ким Чен Ын с биноклем в руках. Он следит за пуском ракет с наблюдательного пункта. Перед ним стол с картой района учений.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее подтвердило информацию о проведении учений. Учения проходили на востоке страны с целью «проверить умение северокорейских военных обращаться с дальнобойными орудиями и тактическим управляемым оружием». Присутствовавший на стрельбах Ким Чен Ын ознакомился с планом запуска ракет, проверил подготовку к стрельбам, он следил за выдвижением на огневую позицию и развертыванием орудий и тактического управляемого оружия, отметило агентство. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен проведением учений.

Последний раз Пхеньян проводил испытания ракет в ноябре 2017 г. Тогда была запущена ракета нового типа «Хвасон-15». Она поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. Власти КНДР признали испытания ракеты успешными. По мнению Пхеньяна, «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовкую. В апреле 2018 г. власти Северной Кореи объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и ракет различной дальности.

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Бизнес
Новости

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Ведомости
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, сообщает Sports.ru. Клуб обеспечил себе победу за три тура до завершения турнира после того, как московский «Локомотив» проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0.

Ранее 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх. Согласно турнирной таблице, «Локомотив» заработал 49 очков, а «Краснодар», еще не сыгравший свой матч 27-го тура, – 46 очков. Теперь даже если «Зенит» проиграет во всех оставшихся матчах, а «Локомотив» победит в своих, петербургская команда все равно будет лидировать в общем зачете по остальным показателям.

Петербургский клуб стал чемпионом России по футболу в пятый раз. Ранее футболисты выигрывали турнир в 2007 и 2010 гг., а также в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. До этого «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 г. В сезоне 2017/2018 чемпионом России по футболу стал «Локомотив»: футболисты «Зенита» уступили железнодорожникам со счетом 1:0 в матче 29-го тура.

Бизнес
Новости

«Белнефтехим» подтвердил получение российской качественной нефти по «Дружбе»

Ведомости
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Белорусский концерн «Белнефтехим» подтвердил получение качественной российской нефти после двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

Нефть, соответствующая требованиям ГОСТ, поступила на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Мозырь» оператора белорусского участка «Дружбы» – «Гомельтранснефть Дружба», говорится в сообщении «Белнефтехима». Отгрузка поступившей нефти в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. А к переработке новой партии Мозырский НПЗ приступит с 6 мая.

Ранее о том, что очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии, сообщило Минэнерго России. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство.

Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», в апреле. «Транснефть» подтвердила повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала решить проблему. Компания подчеркнула, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы». Польша и Украина приостановили прием нефти по трубопроводу, а 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Политика
Новости

Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с Россией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который произошел накануне, 3 мая. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Есть потрясающий потенциал для хороших или даже отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что ранее эти же СМИ вводили зрителей и читателей в заблуждение «по теме «сговора с Россией».

«Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно», – заключил американский лидер.

Белый дом сообщил о первом за долгое время телефонном разговоре между Трампом и Путиным 3 мая. Позже Кремль подтвердил эту информацию, уточнив, что продлившийся более часа разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем, ситуацию в КНДР и Венесуэле, а также итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Бизнес
Новости

Россия сообщила о поступлении «чистой» нефти на узел учета Мозырского НПЗ

Ведомости
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Очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба», говорится в сообщении российского Минэнерго.

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», – уточнили в ведомстве. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство. В белорусском регуляторе отрасли – концерне «Белнефтехим» «РИА Новости» пока не подтвердили поступление качественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В апреле Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала вскоре решить проблему. 24 и 25 апреля Польша и Украина остановили прием российской нефти по трубопроводу. 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба», оператор белорусского участка «Дружбы», полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Качественная российская нефть вновь поступила по «Дружбе» на белорусскую границу 2 мая. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы».

Политика
Новости

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Зеленского.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отметил украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Сам Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Политика
Новости

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Ведомости
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Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает «РИА Новости».

По ее словам, власти Монголии зафиксировали два случая заражения чумой: «Два человека употребили в пищу тарбагана (сурка), который является разносчиком чумы». «Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен», – добавила собеседница агентства.

С россиянами, находящимися в провинции Баян-Улгий, все в порядке, подчеркнула она. Также там находятся туристы из других стран, в том числе из США, Японии, Германии. Сведений о других зараженных не поступало.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Монголии уточняет, что карантин продлится до 6 мая.

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