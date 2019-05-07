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Microsoft создаст защиту для избирательных бюллетеней

Компания Microsoft анонсировала разработку программного обеспечения, позволяющего обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства. Новую разработку презентовал гендиректор компании Сатья Наделла на конференции разработчиков и ИТ-специалистов Build 2019 в Сиэтле, передает Associated Press. В основе новации – регистрация избирательного бюллетеня в зашифрованном виде, что позволит проследить весь его путь и избежать подмены, а также обеспечить точный подсчет или, при необходимости, пересчет голосов и сохранить тайну голосования. По словам Наделлы, в перспективе это позволит «модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире».

Программное обеспечение разрабатывается совместно с компанией из Орегона – Galois, которая уже работала над созданием защищенной системы голосования по заказу DARPA – исследовательского агентства Пентагона. Microsoft назвал новую систему ElectionGuard («Страж выборов»). Ее опытные образцы могут появиться этим летом, а проверить ее работу в действии планируется на всеобщих выборах в 2020 г.

Около 90% поставок оборудования для выборов в США контролируются тремя мало известными компаниями. Две из них Election Systems & Software из Омахи (штат Небраска) и Hart InterCivic из Остина (штат Техас) уже выразили заинтересованность в партнерстве с Microsoft. Представитель третьего поставщика, Dominion Voting Systems из Денвера, сообщил, что компания ждет возможности «узнать больше» о новом проекте.

ElectionGuard может быть использован как для работы с оптическим сканером бумажных бюллетеней, так и для «ручного» учета бюллетеней, пояснил старший криптограф Microsoft Research и ключевой участник проекта Джош Бенало. Для работы с системами электронного голосования новый продукт не предназначен. В 2018 г. Бенало участвовал в подготовке доклада Национальной академии наук, в котором содержался призыв перевести систему голосования на читаемые человеком бумажные носители к 2020 г., чтобы избежать подтасовок при подсчете голосов. Ранее власти США неоднократно сообщали о попытках взлома хакерами избирательных систем страны.