Microsoft создаст защиту для избирательных бюллетеней

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Компания Microsoft анонсировала разработку программного обеспечения, позволяющего обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства. Новую разработку презентовал гендиректор компании Сатья Наделла на конференции разработчиков и ИТ-специалистов Build 2019 в Сиэтле, передает Associated Press. В основе новации – регистрация избирательного бюллетеня в зашифрованном виде, что позволит проследить весь его путь и избежать подмены, а также обеспечить точный подсчет или, при необходимости, пересчет голосов и сохранить тайну голосования. По словам Наделлы, в перспективе это позволит «модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире».
Программное обеспечение разрабатывается совместно с компанией из Орегона – Galois, которая уже работала над созданием защищенной системы голосования по заказу DARPA – исследовательского агентства Пентагона. Microsoft назвал новую систему ElectionGuard («Страж выборов»). Ее опытные образцы могут появиться этим летом, а проверить ее работу в действии планируется на всеобщих выборах в 2020 г.
Около 90% поставок оборудования для выборов в США контролируются тремя мало известными компаниями. Две из них Election Systems & Software из Омахи (штат Небраска) и Hart InterCivic из Остина (штат Техас) уже выразили заинтересованность в партнерстве с Microsoft. Представитель третьего поставщика, Dominion Voting Systems из Денвера, сообщил, что компания ждет возможности «узнать больше» о новом проекте.
ElectionGuard может быть использован как для работы с оптическим сканером бумажных бюллетеней, так и для «ручного» учета бюллетеней, пояснил старший криптограф Microsoft Research и ключевой участник проекта Джош Бенало. Для работы с системами электронного голосования новый продукт не предназначен. В 2018 г. Бенало участвовал в подготовке доклада Национальной академии наук, в котором содержался призыв перевести систему голосования на читаемые человеком бумажные носители к 2020 г., чтобы избежать подтасовок при подсчете голосов. Ранее власти США неоднократно сообщали о попытках взлома хакерами избирательных систем страны.
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Общественная организация «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой отложить включение в Налоговый кодекс гостиничного сбора до появления закона о туристическом жилье. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. Обращение стало реакцией бизнеса на опубликованный Минфином в начале апреля проект поправок к Налоговому кодексу. Документ предполагает включение в кодекс шести неналоговых платежей: гостиничного, экологического и утилизационного сборов, плату за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, а также обязательных отчислений операторов связи.
По проекту Минфина, введение гостиничного сбора запланировано на 2023 г. По сути, он должен заменить курортный сбор, введенный в 2018 г. в качестве эксперимента в нескольких регионах. Власти самостоятельно определяют размер сбора, который не должен превышать 100 руб. в сутки на человека. Эксперимент должен завершиться до 1 января 2022 г.
Бизнес считает введение гостиничного сбора преждевременным. Эксперимент еще не завершился, а курортный сбор уже предлагается распространить на все регионы, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Новый платеж может стать дополнительным обременением для отельеров, и снизить их конкурентные позиции по сравнению с частным жильем, сдающимся через онлайн сервисы, отмечается в письме.
Представители «Опоры России» считают, что внедрять гостиничный сбор имеет смысл только после принятия закона о туристическом жилье, в котором должен быть прописан статус сдаваемых для туристов квартир. С такой инициативой организация выступила в конце марта. В письме «Опоры России» указано, что такой законопроект сейчас разрабатывает Минэкономики.
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Группа Comepay решила свернуть проект по процессингу платежей через терминалы, сообщил «Коммерсанту» источник в финансовой отрасли и сотрудник группы. Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi. По ее словам, обсуждается соглашение, по которому Qiwi возьмет на себя развитие сети терминалов и процессинговые услуги.
Представитель Qiwi подтвердила, что группа находятся «в процессе обсуждения возможного партнерства с компанией Comepay в рамках процессинга платежей». Как утверждает один из участников рынка, Comepay уже приостановила работу платежного сервиса и сделала рассылку агентам о переходе на процессинг Qiwi.
С начала 2019 г. к ООО «Кампей» подали десять исков на сумму около 68 млн руб. Один из истцов — оператор связи Yota, которая подала иск на 50 млн руб. В апреле суд удовлетворил иск сервиса такси «Фастен Рус» к «Кампей» на 3,3 млн руб. Представитель «Фастен Рус» сообщила, что компания прекратила все договорные отношения с «Кампей»: «Мы стараемся не поддерживать бизнес-отношений с недобросовестными подрядчиками».
Судебные процессы не имеют отношения к сделке Comepay и Qiwi — последняя не планирует покупать долю в компании, а договаривается с ней как с корпоративным партнером, утверждает близкий к переговорам между компаниями источник. Источник в финансовой отрасли считает, что готовящаяся сделка выглядит скорее не как поглощение Comepay, а как ее спасение группой Qiwi. Собеседник оценил долговую нагрузку Comepay в 3 млрд руб., в частности перед Альфа-банком и Сбербанком. В кредитных организациях эти данные комментировать не стали.
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Крупнейший производитель молока в России — холдинг «Эконива» — намерен открыть в московском регионе сеть магазинов, сообщает «Коммерсантъ».
Как пишет газета, в апреле 2019 г. структура холдинга ООО «Эконива-АПК холдинг» опубликовала в HeadHunter вакансию менеджера по развитию розничной сети. В обязанности сотрудника будет входить, в частности, организация работы направления в Москве и Подмосковье, поиск помещений, открытие магазинов, подбор персонала.
Президент холдинга Штефан Дюрр рассказал, что сейчас проект нужен для получения прямой обратной связи от потребителей и опыта в новом бизнесе. Пока под вывеской «Эконива» планируется открытие около пяти магазинов с продукцией холдинга. Инвестиции «Эконивы» в развитие розницы не превысят 100 млн руб., отметил Дюрр.
Возможную площадь точек и другие подробности он не сообщил, отметив, что сегодня у холдинга есть магазин в Воронежской области площадью 50 кв. м.
«Эконива», по данным холдинга, управляет фермами на 141 тыс. голов и в среднем выпускает около 2 тыс. тонн молока в сутки. В январе — июне 2018 г. выручка холдинга выросла на 24%, до 96,6 млн евро, EBITDA — на 46%, до 45 млн евро, говорится в материалах материнской компании немецкой Ekosem-Agrar AG.
Политика
Новости
«Коммерсантъ» назвал доминирующую версию в расследовании катастрофы SSJ100
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Доминирующая версия в расследовании уголовного дела об авиакатастрофе SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» — это ошибки пилотов, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, спустя 14 минут после вылета из «Шереметьево» командир воздушного судна Денис Евдокимов вышел на связь с диспетчером по резервному каналу связи. Он сообщил, что в SSJ100 попала молния и что электростатический заряд, пробивший фюзеляж, привел к отказу основного канала радиосвязи. В этой связи пилот решил вернуться в московский аэропорт.
Лайнер, пишет газета, сделал несколько разворотов в воздухе, а затем — спустя 10 минут — начал заходить на посадку. Как считают источники «Коммерсанта», близкие к расследованию катастрофы, заход оказался сложным. Причиной этому, во-первых, стало то, что из-за отказа автоматики посадка совершалась в ручном режиме, в частности был отключен автоматический контроль допустимой путевой скорости, перегрузок и предельно допустимых углов атаки. Во-вторых, SSJ100 садился с максимальной массой из-за неизрасходованного топлива, взятого с расчетом на приблизительно двухчасовой полет. В-третьих, у пилотов не было связи с диспетчером — резервный канал постоянно прерывался.
Самолет, несмотря на это, успешно вышел на глиссаду и снизился по ней со значительным — более 1 км — перелетом, а также превышением путевой скорости на 30 км/ч. Посадка была вполне безопасной, утверждают эксперты, но из-за возможной ошибки пилотов — они превысили не только путевую, но и вертикальную скорость снижения самолета — касание колесами бетонки оказалось слишком жестким. Стойки шасси вытолкнули SSJ100 вверх, он совершил отскок от полосы. Пилоты пытались прижать нос самолета к земле, а не стабилизировать лайнер в посадочном положении. Тем самым они спровоцировали новые — «прогрессирующие» — отскоки, отмечает «Коммерсантъ». После второго — еще более высокого — отскока стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин выплеснулся на горячие двигатели и воспламенился.
Выбраться из SSJ100 удалось большинству членов экипажа и тем пассажирам, которые сидели в первых рядах. Как отмечает «Коммерсантъ», те, кто располагался сзади, получили серьезные травмы во время отскоков самолета, и они не могли выбраться самостоятельно. «Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание», — подчеркивает издание.
Уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что причиной произошедшего, скорее всего, стали ошибки экипажа, пишет «Коммерсантъ». Первая ошибка — решение лететь через грозовой фронт. Вторая — то, что летчики поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. Кроме того, считают авиаэксперты, при приземлении пилоты показали крайне слабую подготовку — они не сумели правильно зайти на посадку и усугубили ситуацию с начавшимися отскоками.
Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП, пишет «Коммерсантъ».
Авиакатастрофа с самолетом «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, произошла вечером 5 мая. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек. Как сообщил ранее СКР, среди версий – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.
Последствия крушения самолета в «Шереметьево»
Следственный комитет РФ / Снимок с видео
Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево», совершая рейс из Москвы в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут после вылета в самолет попала молния, связь с диспетчерами была потеряна, ее удалось восстановить на аварийной частоте. Самолет вернулся в «Шереметьево» и попытался совершить аварийную посадку. После остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера, но не всем пассажирам удалось спастись. В авиакатастрофе погиб 41 человек
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Параметрический самописец с самолета «Аэрофлота» SSJ100, совершившего аварийную посадку в «Шереметьево» 5 мая, получил сильные повреждения. Об этом сообщается в пресс-релизе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении. Другой «черный ящик» — звуковой — находится в удовлетворительном состоянии, отметил МАК.
Вся полетная информация с скопирована с самописцев и подготовлена для расшифровки и анализа, подчеркнул комитет.
6 мая следователи и криминалисты Следственного комитета (СКР) завершили следственные действия на месте крушения самолета.
SSJ100 «Аэрофлота» потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер летел из Москвы в Мурманск, но через 10 минут после вылета вернулся в аэропорт. Как рассказали члены экипажа, в воздушное судно ударила молния, оно потеряло радиосвязь и перешло на прямое управление. При посадке самолет загорелся.
По данным СКР, погиб 41 человек из 78 человек находившихся на борту. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В числе причин назывались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность и неблагоприятные метеоусловия.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Мамаев извинился перед потерпевшими, «семьей и обществом». Он подчеркнул, что желает лишь продолжить спортивную карьеру, поскольку это единственное, что он умеет делать хорошо.
Кокорин также извинился перед всеми, в частности перед семьей и командой, и констатировал, что временем, проведенным в СИЗО, он уже наказан. «Хотел бы вас чисто по-человечески попросить не ломать судьбу ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом», – отметил футболист.
Его младший брат Кирилл Кокорин также выступил в суде, выразив сожаление о том, что подвел родителей. Он отметил, что раскаялся уже на следующий день после произошедшего и что готов ответить за то, что совершил: «Да, я раскаиваюсь. Я уже четыре раза извинился. Может, меня не хотят слышать. Я 40 книжек в СИЗО прочитал, я в жизни столько не читал, ваша честь». Кирилл Кокорин подчеркнул, что «поменялся в лучшую сторону»: «Хотелось бы выйти, посмотреть хотя бы небо синее, продолжить учиться, продолжить жить».
Еще один фигурант дела – Александр Протасовицкий подчеркнул, что уже провел семь месяцев в заключении и что прокурор предложил 17. По его мнению, для трех ударов это слишком много. Он выразил надежду на то, что наказание будет соразмерным.
Ранее 6 мая обвинение попросило суд приговорить Кокориных к 1,5 года заключения для каждого. Для Мамаева и Протасовицкого запросили по 17 месяцев заключения.
Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты обвиняются в избиении – вместе с Кириллом Кокориным и их другом Протасовицким – водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Они частично признали вину.
Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО
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Десятый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу шести акционеров Совхоза им. Ленина на решение Арбитражного суда Московской области, отклонившего в феврале иск о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб., передает ТАСС. «Суд постановил решение Арбитражного суда Московской области оставить без изменения», – озвучила решение судья.
Жалобу на решение суда нижестоящей инстанции подали Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова. Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
По мнению истцов, ущерб мог возникнуть из-за внесения предприятием в уставный капитал компании «ТТ девелопмент» в 2008 г. двух земельных участков стоимостью около 1,1 млрд руб. В прошлом году арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд признали сделку незаконной. Она была убыточна для самого совхоза и косвенно – для акционеров, утверждал ранее адвокат истцов Артем Игнатенко.
Представитель Грудинина говорил, что заявители пропустили срок исковой давности. Помимо этого они не имеют права на иск, так как владеют в совокупности менее чем 1% акций совхоза, уточнял бизнесмен. На одном из судебных заседаний представитель Грудинина заявлял, что в результате сделки совхоз получил не ущерб, а прибыль – один из участков был разделен на две части, одну из которых продали IKEA. В результате этой сделки в 2016 г. совхоз получил более 1,1 млрд руб., утверждал представитель Грудинина.
«На клубнике заработаем 200 млн рублей». Как живет после выборов Павел Грудинин
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Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд. Соответствующее предписание вынесено бизнесмену как лицу, имеющему право косвенно распоряжаться более чем 10% долей в микрофинансовых компаниях «СМСфинанс» и «4финанс», отмечается в пресс-релизе регулятора. Предписание выдано на основании закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Согласно размещенной на сайте «СМСфинанс» информации, Бойко владеет компанией через кипрскую Piressa Holdings Limited. Уставный капитал микрофинансовой компании составляет 162,5 млн руб. «4финанс» также принадлежит Piressa Holdings Limited, уставный капитал «4финанс» – 72 млн руб.
Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial, созданной в 1996 г. Группа владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. В разные годы через Finstar Financial Бойко владел долями в «Евразхолдинге», Baltic Trust Bank, развлекательной сети Ritzio Entertainment Group и косметической сети «Рив Гош», отмечает «Интерфакс». В 2009–2010 гг. Finstar Financial Group инвестировала в лотерейный бизнес. В 2010 г. «Спортлото», конечным бенефициаром которого был Бойко, заключило госконтракт на проведение двух тиражных и 10 бестиражных лотерей в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. Позже бизнесмен продал «Спортлото» Сбербанку. К началу 2014 г. бизнесмен продал все лотерейные и букмекерские активы в России и за рубежом.
В разные годы Бойко также входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, был владельцем банка «Национальный кредит».
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
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Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
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Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
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Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
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PhotoXpress
Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
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Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
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Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
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Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
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PhotoXpress
Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
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Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
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Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
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Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
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Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка
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На Урале в течение около четырех часов горел магистральный газопровод Ямбург – Поволжье. Пожар начался в 18.47 мск на 1161-м км газопровода на севере Свердловской области, сообщило Минэнерго. По состоянию на 20.00 мск участок газопровода на 1158–1181-м км был отключен, жертв и пострадавших от разрыва трубы диаметром 1400 мм удалось избежать, а потребители получали газ без ограничений.
Оператором магистрального газопровода является «Газпром трансгаз Югорск», «дочка» «Газпрома». Компания работает в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Примерно в 21.45 мск в «Газпром трансгаз Югорск» сообщили ТАСС, что пожар потушен.
Это уже пятая с начала 2019 г. авария на магистральных объектах «Газпрома». В начале года авария случилась на стройке расширения газопровода Грязовец – Выборг, второе ЧП было зафиксировано в феврале при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой – Сургут. Третья авария случилась в конце февраля на газопроводе Петровск – Елец, четвертая – в марте на магистральном газопроводе Ямбург – Тула-2.
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Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме. «Выборы в Стамбуле пройдут вновь, такое решение принял избирком. Пусть они принесут нам удачу», – заявил он. Их противники пока не прокомментировали эту информацию. Турецкая газета Hurriyet Daily News написала о том, что Высшая избирательная комиссия подтвердила факт отмены выборов. Новые выборы мэра Стамбула состоятся 23 июня, передало агентство Anadolu.
Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. ПСР Эрдогана и их союзники в целом по стране одержали на них победу (в 40 из 81 провинции страны получили большинство голосов избирателей), однако в столице Анкаре и крупнейшем городе Турции Стамбуле ПСР уступила лидерство оппозиционерам. В Стамбуле в борьбе за кресло мэра взял верх кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, заявил в середине апреля турецкий избирком. Кандидат в мэры от ПСР Бинали Йилдирим отстал от соперника-оппозиционера почти на 14 000 голосов.
ПСР и их оппоненты-республиканцы заявили о многочисленных махинациях в ходе подсчета протоколов, без которых их результаты могли бы быть выше. Высшая избирательная комиссия сначала пообещала пересчитать результаты выборов в 39 районах города, сообщал Reuters. Однако 6 мая члены турецкого избиркома собрались на финальное совещание об итогах выборов мэра в Стамбуле.
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Следователи и криминалисты СКР завершили следственные действия на месте крушения самолета SSJ100, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) они изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.
Следователи и специалисты МАКа начали расшифровывать данные бортовых самописцев, сопоставлять их с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, уточняет СКР.
Пока проводились следственные действия на месте аварии, аэропорт «Шереметьево» работал с ограничениями, отправляя рейсы лишь по одной из двух взлетно-посадочных полос.
Самолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер начал выполнять регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но через 10 минут после вылета из «Шереметьево» экстренно вернулся в аэропорт. По словам членов экипажа, в воздушное судно ударила молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. При посадке самолет загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР сообщил о 41 погибшем.
СКР ранее сообщал, что прорабатывает сразу несколько версий. В числе причин трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Последствия крушения самолета в «Шереметьево»
Следственный комитет РФ / Снимок с видео
Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево», совершая рейс из Москвы в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут после вылета в самолет попала молния, связь с диспетчерами была потеряна, ее удалось восстановить на аварийной частоте. Самолет вернулся в «Шереметьево» и попытался совершить аварийную посадку. После остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера, но не всем пассажирам удалось спастись. В авиакатастрофе погиб 41 человек