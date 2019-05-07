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Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер

Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого. Стоимость создания плеера оценивается в 3 млн руб.

По словам Полесицкого, слушатели смогут воспользоваться плеером бесплатно. Он предположительно улучшит сервис как для аудитории станций, так и для рекламодателей, отметил он. «Для развития проекта, конечно, желательно участие в нем максимального количества национальных вещателей», — подчеркнул собеседник агентства.

Плеер будет доступен для пользователей в браузере, мобильных приложениях и на ТВ. Разработкой концепции проекта занимается рабочая группа на базе Российской академии радио. В нее входят представители «ГПМ радио», «Европейской медиагруппы», Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио».

Собеседники «Ведомостей», принимающие участие в обсуждении проекта, говорили, что монетизация не главная цель создания плеера. Радиостанциям важно нарастить аудиторию в интернете: у большинства из них есть сайты и приложения, но доходы от продажи рекламы на этих площадках пока малы, уточняли они. Новый сервис также может помочь в борьбе с пиратством: он позволит перенаправить слушателей на легальные сервисы.