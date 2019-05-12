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«Первый канал» отреагировал на информацию о просьбе засекретить итоги проверки «Голоса»

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«Первый канал» ничего не знает о том, что бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к голландской компании Talpa  держателю франшизы шоу «Голос» — с просьбой засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале «Голос.Дети», в котором победила его дочь. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба телеканала. Там добавили, что «Первый канал» продолжает консультации с Talpa и держит компанию в курсе хода проверки.  

О том, что отец Микеллы Абрамовой, после победы которой на шоу «Голос.Дети» «Первый канал» начал проверку результатов голосования, обратился к Talpa с таким требованием, сообщил Telegram-канал Baza без указания источников. По его данным, Абрамов пожаловался голландской компании, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю его дочери, которая может привести к тяжелым психологическим последствиям. 

Семья Абрамовых назвала эту информацию не соответствующей действительности. «Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — заявил РБК директор супруги Абрамова певицы Алсу Сергей Фадеев.

В конце апреля «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

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Путин рассказал о своих чувствах во время участия в акции «Бессмертный полк»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал о том, что лично для него значит участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году он в пятый раз принял участие в акции, которая традиционно проводится 9 мая. В колонне «Бессмертного полка» Путин нес портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Президент рассказал, что, проходя по Красной площади, думал о том, что его отец, будучи простым солдатом, раненым на войне, не имел возможности участвовать в параде Победы в 1945 г. При этом именно такие простые солдаты добывали победу, отметил Путин. «Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил», – поделился президент, отметив, что, вероятно, сотни тысяч участников «Бессмертного полка» думают так же, когда несут портреты своих близких по Красной площади.

В этом году в шествиях «Бессмертного полка» 9 мая по всей России приняли участие 10 млн человек. Впервые акция прошла в 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Памятные шествия также проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.

«Бессмертный полк» в городах России

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WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в окружении политика. По данным издания, речь идет о деле о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

Как пояснил один из источников WP, представители Зеленского рассматривают интерес Белого дома к такого рада расследованиям как внутреннее дело США и намерены не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня. «Это точно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», – сказал собеседник издания. По его словам, Зеленский исключает возможность давления на правоохранительные органы Украины для ведения расследования в интересах Вашингтона.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани едет с визитом на Украину, чтобы убедить Зеленского провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей. По данным издания, один из этих вопросов относится к предполагаемым связям сына Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.

В субботу, 11 мая, Джулиани сообщил, что отменил поездку в Киев. Свое решение он объяснил тем, что в окружении избранного президента Украины есть люди, которые якобы являются врагами Трампа и Соединенных Штатов. Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента США.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. В апреле Байден официально объявил о намерении участвовать в них от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

Технологии
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Цукерберг ответил на предложение сооснователя Facebook разделить компанию

Ведомости
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Марк Цукерберг, гендиректор компании Facebook, в состав которой помимо одноименной соцсети входят социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, высказался против ее разделения. С таким предложением ранее выступил сооснователь социальной сети Facebook Крис Хьюз.

«Думаю, если вас заботят демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы», – сказал Цукерберг в интервью France Info.

Ранее в своей колонке для The New York Times Хьюз обвинил Facebook в монополизме, заявив, что влияние Цукерберга «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе». Это, по мнению сооснователя Facebook, приводит к тому, что Цукерберг, например, может оказывать существенное влияние на настроения избирателей. Он способен по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на трех крупных платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах, написал Хьюз.

В связи с этим он предложил властям США принять в отношении Facebook антимонопольные меры, разделить компанию на части и создать надзорный орган в технологическом секторе.

По мнению Цукерберга, разделение компании не поможет решить проблемы, которые перечисляет Хьюз. В то же время владелец Facebook согласился, что проблемы, касающиеся вредного контента в соцсетях, действительно существуют. Например, речь идет о проблеме защиты личных данных и попытках вмешательства в выборы.

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Бизнес
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В десятку богатейших людей Великобритании вошли три российских бизнесмена

Ведомости
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В десятку богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times вошли трое россиян – миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман. Список 1000 самых богатых людей страны был опубликован 12 мая на сайте издания.

Усманов сохранил в рейтинге восьмое место, за год состояние основного акционера USM Holdings увеличилось на 783 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд) до 11,3 млрд фунтов ($14,7 млрд). Как напоминает издание, прошлым летом Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» за 550 млн фунтов.

Состояние Абрамовича оценивается изданием в 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14,6 млрд). За год инвестор поднялся в рейтинге с 13-го на девятое место, увеличив свои активы на 1,9 млрд фунтов ($2,5 млрд). Он продал свои 24% акций «Первого канала», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times называет вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

Фридман оказался в рейтинге The Times впервые. Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-групп» занимает 10-е место с состоянием в размере 10,9 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд). В 2016 г. миллиардер приобрел особняк XIX в. на севере Лондона за 65 млн фунтов, отмечает The Times. Из практически заброшенного здания Фридман сделал дом с подземным бассейном, обсерваторией с видом на Лондон, фруктовой террасой, комнатой для йоги и прудами с лилиями, пишет издание.

В списке богатейших людей России по версии журнала Forbes Фридман ($15 млрд), Усманов ($12,6 млрд) и Абрамович ($12,4 млрд) занимают седьмое, девятое и десятое места соответственно.

Пять самых дорогих самолетов российских бизнесменов

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Стиль жизни
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Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

Ведомости
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Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, отложено на неопределенный срок по требованию полиции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

Полиция запретила выдавать вдове журналиста его тело на основании заявления дочерей Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко, передает радиостанция. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, и настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснил радиостанции главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, повторное вскрытие не проводится, но тело не будет выдано семье до получения результатов судебно-химического исследования, которое проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, но сейчас будет максимально ускорено, добавил Шигеев.

На Троекуровском кладбище планировалось прощание с журналистом

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аорты. Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Стиль жизни
Новости

Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко

Ведомости
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Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко. Инициатором выступил специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев. «Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко», – сообщается на его странице в Facebоok.

Пробег начнется 12 мая в 14.00 у здания радиостанции «Говорит Москва». Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца, через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники пробега также собираются возложить цветы на месте гибели Сергея Доренко.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят в воскресенье на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Политика
Новости

ТАСС: данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

Ведомости
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Информация о том, что эвакуации из загоревшегося в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) помешали пассажиры, забиравшие свою ручную кладь, не нашла подтверждений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, у большинства людей, которые находились в хвостовой части самолета, шансов на спасение не было.

Собеседник агентства пояснил, что эту версию подтверждает положение тел многих пассажиров, находившихся в хвостовой части. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – сказал источник. Он добавил, что пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до аварийной посадки перешли в переднюю часть лайнера.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погибли 40 пассажиров, находившихся в хвосте самолета, и бортпроводник.

Спустя несколько часов после случившегося источник «Интерфакса» заявил, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке SSJ-100 стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. По словам собеседника агентства, это замедлило эвакуацию.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Бизнес
Новости

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Ведомости
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Оператор магистральных нефтепроводов Украины – «Укртранснафта» – возобновил транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebоok. Как отмечается в сообщении, это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать.

«Укртранснафта» 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь – Броды. Это произошло после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

В субботу, 11 мая, «Белнефтехим» уведомил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают из России по нефтепроводу «Дружба» нефть, соответствующую ГОСТу. В связи с этим компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека.

Бизнес
Новости

«Белнефтехим» сообщил о соответствии поступающей по «Дружбе» нефти ГОСТу

Ведомости
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают из России по нефтепроводу «Дружба» качественную нефть, соответствующую стандартам, сообщил «Белнефтехим». Пробы на качество по-прежнему берутся из каждой партии поступающей российской нефти, говорится в сообщении. «Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу», – заключил концерн.

В связи с этим Мозырский НПЗ уже приступил к повышению производственной загрузки до оптимальной, отмечается в сообщении. Кроме того, компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

Потери Белоруссии от поставок некачественной российской нефти исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил 11 мая президент республики Александр Лукашенко. Точная сумма ущерба, по его словам, будет определена после ревизии НПЗ. При подсчете убытков будут учитываться ущерб самому нефтепроводу, оборудованию на НПЗ, а также недополученная Белоруссией прибыль от транзита нефти.

Политика
Новости

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Ведомости
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Правительство выделило 450 млн руб. из своего резервного фонда на строительство и покупку нового жилья для пострадавших от природных пожаров в Забайкалье. Об этом говорится на сайте кабинета министров. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 7 мая.

Из-за природных пожаров в Забайкальском крае имущество потеряли более 300 человек. В апреле огонь уничтожил в регионе свыше 90 жилых домов и несколько десятков надворных построек. Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей.

В настоящее время на территории всего края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем пожароопасности. Режим ЧС также введен в двух районах Амурской области. Кроме того, особый противопожарный режим действует на всей территории Еврейской автономной области и в ряде муниципальных образований Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом

Ведомости
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому миллиардеру Алишеру Усманову орден Дружбы I степени. Об этом сообщила пресс-служба первого президента республики. В сообщении говорится, что Усманов награжден орденом за вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Орден Дружбы («Достык») был учрежден в Казахстане в 1995 г. Он вручается за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Усманов, по данным журнала Forbes, занимает девятое место в списке богатейших людей России. В 2019 г. его состояние оценивается в $12,6 млрд. Усманов является основным акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и сотового оператора «Мегафон». Холдинг предпринимателя также владеется долей в интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с «Мегафоном» и Газпромбанком.

Десять богатейших россиян по версии Forbes