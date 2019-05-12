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«Первый канал» отреагировал на информацию о просьбе засекретить итоги проверки «Голоса»

«Первый канал» ничего не знает о том, что бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к голландской компании Talpa — держателю франшизы шоу «Голос» — с просьбой засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале «Голос.Дети», в котором победила его дочь. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба телеканала. Там добавили, что «Первый канал» продолжает консультации с Talpa и держит компанию в курсе хода проверки.

О том, что отец Микеллы Абрамовой, после победы которой на шоу «Голос.Дети» «Первый канал» начал проверку результатов голосования, обратился к Talpa с таким требованием, сообщил Telegram-канал Baza без указания источников. По его данным, Абрамов пожаловался голландской компании, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю его дочери, которая может привести к тяжелым психологическим последствиям.

Семья Абрамовых назвала эту информацию не соответствующей действительности. «Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — заявил РБК директор супруги Абрамова певицы Алсу Сергей Фадеев.

В конце апреля «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.