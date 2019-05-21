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Bloomberg узнал о разработке владельцем TikTok конкурента Spotify и Apple Music

Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ByteDance планирует запустить сервис этой осенью. Сначала он появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии — T-Series и Times Music.

Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, рассказали источники TechCrunch. По информации издания, ByteDance может запустить его до конца этого квартала.

ByteDance — один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao. В 2016 г. был запущен TikTok. По состоянию на конец прошлого года аудитория сервиса в России, по оценке Mediascope, составляла 1,5 млн человек.