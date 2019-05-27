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Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае

Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple. «Во-первых, этого не произойдет. А во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто выступит против», – заявил он в интервью Bloomberg Television. Чжэнфэй назвал Apple своим учителем. «Будучи студентом, зачем мне идти против учителя? Никогда», – сказал он.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Спустя несколько дней американское торговое ведомство выдало китайскому производителю временную лицензию на ведение бизнеса на три месяца. Еще чуть позже Трамп допустил, что Huawei может стать частью американо-китайской торговой сделки. Но Чжэнфэй заявил, что не связан с китайско-американской торговлей. «Это большая шутка» – так он прокомментировал слова Трампа. Если президент США позвонит президенту Huawei, последний проигнорирует его. «С кем тогда он [Трамп] будет вести переговоры? Если он позвонит, я могу не ответить. Но у него нет моего номера», – заметил Чжэнфэй.

Основатель Huawei признал, что запрет на ведение бизнеса в США может какое-то время негативно сказываться на показателях его компании. При этом он уверен, что Huawei или увеличит собственные поставки чипов, или найдет альтернативы для сохранения преимуществ на рынке смартфонов и 5G. О перспективах компании он высказался так: «Это зависит от того, насколько быстро наши ремонтники смогут починить самолет». По словам президента Huawei, «вне зависимости от того, какие материалы они используют, будь то металл, ткань или бумага, цель – удержать самолет в небе».