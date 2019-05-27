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Bloomberg узнал о планах Alibaba привлечь $20 млрд в ходе IPO в Гонконге

Китайский интернет-гигант Alibaba изучает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, Alibaba обсуждает с финансовыми консультантами условия IPO. Компания собирается подать заявку на размещение в Гонконге во втором полугодии 2019 г., уточнили источники.

За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, рассказали источники. По их информации, окончательное решение о размещении акций в Гонконге еще не принято.

Как отмечает Bloomberg, в 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.