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«Мегафон» может не выплатить дивиденды второй год подряд

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды по результатам 2018 финансового года, говорится в сообщении оператора. Дивиденды за 2017 г. оператор также не выплачивал (что стало первой невыплатой в публичной истории), а в конце 2017 г. отказывался от выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно принятой в мае 2017 г. стратегии, дивиденды «Мегафона» составляют 70% свободного денежного потока, если его чистый долг меньше двух годовых показателей OIBDA.

В 2018 г. свободный денежный поток «Мегафона» составил 4,9 млрд руб., соотношение чистого долга и OIBDA – 2,4, говорилось в одном из сообщений оператора. Исходя из величины свободного денежного потока, дивиденды «Мегафона» за год могли составить 3,4 млрд руб., подсчитали «Ведомости». В 2019 г. «Мегафон» нацелен на снижение долговой нагрузки, для чего может использоваться прибыль 2018 г., сообщил представитель «Мегафона». Согласно отчетности оператора, к концу 2018 г. его долг достигал 294 млрд руб.

Годом ранее дивиденды оператора могли бы составить около 24,6 млрд руб. Оператор намеревался увеличить капитальные затраты, вложившись в исполнение «закона Яровой», цифровые проекты, расширение сети и непрерывность бизнеса. За 2018 г. компания инвестировала достаточно много средств в инфраструктуру и в выполнение требований законодательства, включая инвестиции на подготовку к 5G, а также выкуп акций, что по экономической сути равносильно выплате дивидендов, объяснил предложение совета директоров представитель «Мегафона».

В 2018 г. «Мегафон» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а заодно выкупил часть акций, обращавшихся на Московской бирже. Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями.