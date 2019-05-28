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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

С новым процессором производительность устройства по сравнению с прошлым поколением выросла вдвое, отмечает компания. iPod Touch впервые получил поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime. Кроме того, пользователи iPod Touch получат доступ к игровому сервису Apple Arcade, который будет запущен осенью.

Компания впервые выпустила версию с 256 Гб встроенной памяти и убрала из линейки модель с 64 Гб памяти: теперь можно купить iPod Touch с 32, 128 или 256 Гб хранилища. Устройство представлено в шести цветах.

iPod Touch уже доступен для заказа на сайте Apple и «позже на этой неделе» появится в магазинах. В России минимальная версия устройства с 32 Гб памяти будет стоить 18 990 руб., с 128 Гб – 28 190 руб., а с 256 Гб – 37 390 руб.

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