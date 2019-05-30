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Правительство подпишет соглашения с бизнесом о развитии перспективных технологий

Правительство подпишет соглашения о разработке перспективных технологий с компаниями, обязав их до 2024 г. написать подробные дорожные карты их развития. Об этом заявил на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов. Компанией – лидером по искусственному интеллекту выбран Сбербанк.

За развитие мобильной связи пятого поколения (5G) будет отвечать консорциум «Ростелекома» и «Ростеха».

«Ростех» также займется развитием квантовых сенсоров, технологией распределенных реестров (блокчейн) и интернетом вещей. «Росатом» будет отвечать за разработку технологий в области квантовых вычислений и новых материалов, а РЖД займется квантовыми коммуникациями.

Компании готовы в течение июня подписать документ, заверил Акимов. Но получение лидерской компании не означает, что компания станет монополистом в выбранной сфере, добавил вице-премьер. Он надеется, что к разработке будут привлекаться другие участники, как это было при подготовке стратегии искусственного интеллекта.

В четверг Путин впервые провел совещание о развитии технологий искусственного интеллекта. На совещании президенту представили разработанную Сбербанком стратегии развития искусственного интеллекта и дорожную карту реализации стратегии.

На мероприятии выступили представители бизнеса, в том числе «Газпром нефти», «Ростелекома», «Росатома», «Яндекса» и Mail.Ru Group.