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«Яндекс» показал Путину устройство для анализа степени усталости водителей

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта показал президенту Владимиру Путину новую разработку компании — устройство, способное определять уровень усталости водителей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Устройство называется Yandex Signal Q1. Оно представляет собой камеру, которая анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Размеры Yandex Signal Q1 не превышают габариты смартфона или видеорегистратора, устройство может быть установлено в салоне любого автомобиля, а также автобуса, поезда метро или грузовика.

Камера в режиме реального времени отслеживает 68 точек на лице водителя и таким образом мониторит направление его взгляда, поворот головы и частоту моргания. Когда алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, устройство подает специальный сигнал.

До конца года планируется установить такие камеры в 5000 машин, отмечается в сообщении «Яндекса».

В ноябре 2018 г. Аналитический центр при правительстве опубликовал исследование, согласно которому аварийность с участием легковых такси выросла на 35% с 2015 г. При этом половина всех аварий произошла в Центральном федеральном округе. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывали сложившуюся ситуацию с низкими тарифами, которые диктуют агрегаторы, а не сами перевозчики. Из-за этого таксисты работают по 12 часов, чтобы отбить затраты на автомобиль, говорили они.

Например, в июне прошлого года, во время проведения чемпионата мира по футболу, такси компании CheckPoint въехало в группу болельщиков в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе граждане Мексики и Украины. На допросе виновник ДТП объяснил, что на секунду уснул за рулем, перепутал газ с тормозом и выехал на тротуар. Мужчина рассказал, что перед тем, как произошла авария, он работал около 20 часов подряд, перед этим поспав не более 2-3 часов.