Bloomberg сообщил о возможном отказе Apple от iTunes
Корпорация Apple на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновленную операционную систему и анонсирует ряд нововведений, сообщает Bloomberg. В частности, компания может объявить о решении отказаться от компьютерной программы iTunes. Она на протяжении долгого времени была необходима для синхронизации мобильной техники Apple с компьютерами пользователей.
Главной новостью, как полагает агентство, станет полноценное обновление операционной системы iOS, которая, вероятно, получит порядковый номер 13. Ее основной особенностью, по данным Bloomberg, станет наличие темной цветовой гаммы оформления.
Также изменения могут коснуться «умных» часов Apple Watch, которые компания планирует сделать более независимыми от смартфонов в плане управления. Примерно такой же подход Apple планирует применить и к планшетным компьютерам iPad, которые в перспективе должны стать практически полноценной альтернативой ноутбукам.