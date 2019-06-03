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Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой. Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками, сообщается на Google Cloud Platform.

О проблеме с сервисом Google Compute Engine, от которого зависит работа других сервисов, из-за перегрузки сети компания сообщила 2 июня в 12.25 по тихоокеанскому времени США (22.25 мск). Через два с половиной часа она заявила, что не смогла ее решить.

По данным сайта DownDetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов, самые масштабные сбои в работе сервисов Google произошли на востоке США. Кроме того, они наблюдались в Европе, Японии и Австралии.

О сбоях также сообщили пользователи Snapchat и Vimeo, пишет The Verge. Эти сервисы также используют Google Cloud.