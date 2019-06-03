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Rambler Group отказалась от коллективного управления после сделки со Сбербанком

Rambler Group в рамках сделки со Сбербанком объявила о смене системы управления. С июля прошлого года компанией руководил управляющий комитет, в который входили совладелец компании Александр Мамут и топ-менеджеры компании: Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина.

Теперь компанией будет руководить Рафаэль Абрамян, он займет должность генерального директора и будет отвечать за развитие группы, говорится в сообщении Rambler Group. Кроме него руководить компанией будет и правление, в состав которого войдут топ-менеджеры основных направлений компании.

Изменения коснутся только тех компаний, которые вошли в состав сделки со Сбербанком (медиахолдинг Rambler & Co, онлайн-кинотеатр Okko, кинотеатр «Художественный», сервисы «Рамблер.Касса» и др.). Система управления объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не изменяется.

В апреле Сбербанк и Rambler Group объявили о том, что банк станет владельцем 46,5% интернет-компании. 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.

Сбербанк может инвестировать около 11 млрд руб., писал РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Банк и Rambler Group это не комментировали. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, но Rambler на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе Okko, говорили источники «Ведомостей». «Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка», – приводит компания слова Абрамяна.