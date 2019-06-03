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Rambler Group отказалась от коллективного управления после сделки со Сбербанком

Ведомости
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Rambler Group в рамках сделки со Сбербанком объявила о смене системы управления. С июля прошлого года компанией руководил управляющий комитет, в который входили совладелец компании Александр Мамут и топ-менеджеры компании: Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина.

Теперь компанией будет руководить Рафаэль Абрамян, он займет должность генерального директора и будет отвечать за развитие группы, говорится в сообщении Rambler Group. Кроме него руководить компанией будет и правление, в состав которого войдут топ-менеджеры основных направлений компании.

Изменения коснутся только тех компаний, которые вошли в состав сделки со Сбербанком (медиахолдинг Rambler & Co, онлайн-кинотеатр Okko, кинотеатр «Художественный», сервисы «Рамблер.Касса» и др.). Система управления объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не изменяется.

В апреле Сбербанк и Rambler Group объявили о том, что банк станет владельцем 46,5% интернет-компании. 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.

Сбербанк может инвестировать около 11 млрд руб., писал РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Банк и Rambler Group это не комментировали. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, но Rambler на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе Okko, говорили источники «Ведомостей». «Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка», – приводит компания слова Абрамяна.

Новости СМИ2
Политика
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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении Леонида Кучмы представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Как заявил Зеленский, следующее заседание контактной группы должно пройти 5 июня. Украинскую делегацию на ней возглавит Кучма.

Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта на востоке Украины. В 2014 г. он принял участие в переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня. «Участие Леонида Кучмы свидетельствует о высоком внимании президента Украины к этой миссии», – подчеркивал Петр Порошенко, который в тот период занимал должность президента страны. В сентябре 2014 г. Кучма с украинской стороны подписал Минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2015 г. Кучма стал официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе (Россия – Украина – ОБСЕ), но в октябре 2018 г. покинул свой пост. «Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», – говорил тогда Кучма (цитата по ТАСС). Он отмечал, что встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане.

Кучма в 1994–2005 гг. был президентом Украины. В 1992–1993 гг. он также занимал пост премьер-министра.

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Политика
Новости

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Ведомости
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Министерство здравоохранения в 2018 г. не выполнило майский указ президента Владимира Путина о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу, а также не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты. Ведомство опубликовало результаты проверки бюджета по итогам прошлого года в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Приорова, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве (68,9%) и Роспотребнадзоре (39,9%). Низкий процент освоения говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией программы, пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 г., подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. В указе были перечислены такие цели, как повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, увеличение заработной платы медработников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, снижение уровня бедности вдвое.

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Авто
Новости

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Ведомости
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Volvo Car Russia запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке, сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что на начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области. Оформить подписку могут россияне старше 25 лет, «успешно прошедшие скоринг платежной способности». Залог в рамках услуги не потребуется.

Размер ежемесячного платежа за подписку составит 59 500 руб. Срок использования автомобиля – один год. Первые автомобили, которые доступны в рамках сервиса, – полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым двигателем. Они уже имеют государственные номера и застрахованы по ОСАГО и каско.

В подписку также входит, в частности, регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение правил дорожного движения.

О том, что Volvo Car Russia в июне запустит этот сервис, «Ведомости» писали в марте.

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Бизнес
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Ведомости
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, которые приедут вместе с водителем. Опция предусмотрена в пожеланиях к поездке. В салоне автомобиля также будет одно пассажирское место. Время ожидания машины – 20–25 минут, обещает «Яндекс.Такси». Оплата будет поминутной, а не почасовой.

Минимальная стоимость поездки – 949 руб. В нее входит 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и 5 км поездки. Услуга грузчиков потребует доплаты – примерно 6 руб. в минуту за работу одного человека.

В рамках услуги будут использоваться такие автомобили, как «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer.

В апреле «Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места.

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Политика
Новости

Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских властей заключить с Ираном новое ядерное соглашение. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post. По словам Помпео, одним из условий нового соглашения будут гарантии Тегерана в том, что Иран не будет «производить атомное оружие, которое представляет угрозу миру».

Президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 г. сделка с Ираном приведет к появлению ядерного оружия в этой стране, сказал Помпео. «Это нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки», – пояснил госсекретарь. По его словам, американские власти «не могут закрыть глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы». Иранская ракетная программа развивается, террористы осуществляют атаки в Европе, перечислил Помпео. По его мнению, «ядерная сделка ничего в этом плане не изменила». Помпео считает, что американские санкции заставят Иран изменить политический курс и начать переговоры.

В мае отношения США и Ирана ухудшились. Вашингтон расширил экономические санкции против Ирана ради «изменения поведения» исламской республики. Власти США также признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В ответ иранские власти назвали Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Штаты – «спонсором терроризма».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что желание Вашингтона воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия не имеет под собой оснований. По словам Роухани, Тегеран будет оказывать сопротивление до тех пор, пока власти США не вернут ядерную сделку к «нормальному состоянию».

У каких стран есть ядерное оружие

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Технологии
Новости

Tinder обяжут раскрывать данные российским спецслужбам

Ведомости
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Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую приложением Tinder, в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении ведомства. «Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», – уточнил Роскомнадзор. Теперь Tinder обязан раскрывать информацию о пользователях по запросу правоохранительных органов. Первым на появление Tinder в реестре обратило внимание издание «Роскомсвобода».

Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами госбезопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этому закону организатором распространения информации в интернете признается юрлицо, обеспечивающее функционирование информационных систем и (или) программ, предназначенных для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.

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Бизнес
Новости

В «Пятерочках» появятся аптечные пункты выдачи заказов

Ведомости
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В магазинах «Пятерочка» появятся аптечные пункты выдачи заказов, говорится в пресс-релизе X5 Retail Group (в нее входит сеть «Пятерочка»).

Группа подписала соглашение о сотрудничестве между X5 ОМНИ, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов X5, и фармацевтическими компаниям «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис». Они договорились о том, что в «Пятерочках» до конца 2025 г. откроется 950 аптечных пунктов выдачи заказов. «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис» на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут выдаваться интернет-заказы. Доставка в пункты выдачи будет осуществляться за счет логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компаний.

Как пояснил директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, который цитируется в пресс-релизе, стратегия группы не предусматривает открытия собственных аптек, но наличие такого сервиса в магазинах «является важным дополнительным удобством» для клиентов.

Политика
Новости

Против Улюкаева возбудили административное дело о неуплате транспортного налога

Ведомости
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В отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева возбуждено административное дело из-за неуплаты транспортного налога в размере более 115 000 руб., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Дело против бывшего министра было заведено 22 мая. Адвокат осужденного Лариса Каштанова сообщила, что ей неизвестно об этом долге. «Я не могу пояснить, я не в курсе», – сказала она.

Улюкаев был министром экономического развития с июня 2013 г. по ноябрь 2016 г. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, в декабре 2017 г. суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министра также оштрафовали на 130 млн руб. Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

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Политика
Новости

У экс-главы Клинского района Подмосковья потребовали изъять имущество на 9 млрд рублей

Ведомости
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Прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд руб., говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Имущество включает 1699 объектов недвижимости, преимущественно земельные участки в Клинском районе, кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб., рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Также, по его словам, это четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн и 4,7 млрд руб. как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Куренной отметил, что требование выдвинуто после того, как ведомство совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершило работу по выявлению в России активов Постриганя, которые были приобретены на непредусмотренные законом доходы и во время его нахождения на муниципальной службе.

Как писал «Коммерсантъ», Постригань был задержан в июне 2018 г. в аэропорту «Шереметьево» при попытке улететь за границу. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК). Ему инкриминируется то, что в 2013 г. он подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию жилого дома в Клину, хотя знал, что работы по капитальному строительству объекта велись с явными нарушениями, а потом жить в доме будет небезопасно. Таким образом, считает следствие, экс-глава района нанес государству ущерб в 34 млн руб. Кроме того, бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По некоторым данным, отмечал «Коммерсантъ», оно связано с вводом в эксплуатацию этого же жилого дома.

Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 г., а затем еще три года был местным депутатом.

В апреле суд изъял в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиненного в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также в получении взятки в особо крупном размере. Изъятое имущество бывшего чиновника прокуратура оценивала в 10 млрд руб.

Политика
Новости

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Ведомости
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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области. «На 06.00 понедельника пострадали 116 человек, в том числе один ребенок», – уточнил собеседник агентства.

Сейчас в больницах находятся 17 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии, добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на нижегородском заводе «Кристалл» произошла серия взрывов. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса. Всего на территории завода разрушено пять зданий – три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. После взрывов на заводе начался пожар, огнем было охвачено 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

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Бизнес
Новости

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

Ведомости
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ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют. Для продажи ВТБ группу оценили примерно так же, как и перед несостоявшимся весной IPO на Лондонской бирже, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деталями готовящейся сделки. Тогда РТК была оценена в $1,363–1,605 млрд, писало агентство Reuters со ссылкой на отчет одного из организаторов размещения – «ВТБ капитал».

ВТБ планирует достичь дополнительной синергии на зерновом рынке за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, отмечается в пресс-релизе. По мнению банка, сделка приведет к увеличению эффективности логистических цепочек на территории России, обеспечит приток капитала и поможет сделать ценообразование прозрачным.

«Модернизация логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах», – отмечается в сообщении. РТК и ВТБ планируют продолжить развитие других сегментов бизнеса, в том числе перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.

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