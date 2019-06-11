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С сайта МВД удалили новости о деле Голунова

С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сообщение сопровождалось девятью фотографиями, которые были сделаны якобы в квартире Голунова. «Новость аннулирована», – говорится в сообщении ведомства. Помимо этого удалено сообщение, в котором утверждалось, что только один из девяти снимков сделан дома у Голунова. МВД также аннулировало новость об обнаружении при обыске в квартире журналиста 5 граммов кокаина.

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Об этом стало известно только на следующий день. В отношении Голунова возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Журналист не признал свою вину и заявил о том, что эти вещества ему подбросили из-за профессиональной деятельности. Голунов также сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату и предупредить близких.

Изначально полиция утверждала, что при личном досмотре после задержания у Голунова были найдены пять свертков с метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным МВД, был якобы обнаружен кокаин. Опубликованные на сайте МВД фотографии, которые якобы были сделаны в квартире Голунова, позже были признаны недостоверными. МВД объяснило их публикацию в новости про задержание журналиста ошибкой и заявило, что снимки относятся к другому делу. Эксперты, проводившие химико-токсикологическое исследование, не выявили наличие наркотиков в биологических следах Голунова. На свертках с наркотиком было обнаружено ДНК трех неустановленных человек.

Дело против Голунова было возбуждено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже его передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а потом дело истребовала Генпрокуратура. 11 июня МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Министр также сказал, что обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста.