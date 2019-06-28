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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию, одним из основных клиентов которой будет и Apple. Он «продолжит тесно сотрудничать с Apple и работать над рядом ее проектов», подчеркивается в сообщении.

Компания, которую создаст Айв, будет называться LoveForm, рассказал он сам газете Financial Times (FT). Она будет запущена в 2020 г. «Хотя я не буду сотрудником [Apple], я все равно буду очень вовлечен [в ее работу] — я надеюсь, на многие, многие годы, — сказал он в интервью изданию.

Уход Айва из Apple «будет шоком для инвесторов и потребителей», отмечает FT. Айв - самый известный в мире промышленный дизайнер и хранитель всей эстетики Apple, подчеркивает газета.

Как пишет Reuters, Айв пришел в Apple в 1992 г. и возглавлял дизайнерскую команду с 1996 г. Он, будучи доверенным лицом Стива Джобса, участвовал в разработке ключевых продуктов компании — iMac и iPhone. Должность главного дизайнера Айв занял в 2015 г.

Преемник Айва на должности главного дизайнера Apple пока не назван.