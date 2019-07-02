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В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за сокрытие данных о жалобах

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за раскрытие только определенной категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям свободой слова на своей платформе, сообщил минюст страны.

Закон о защите интернета в Германии вступил в силу в начале 2018 г. Согласно ему запрещается распространение агрессивных постов и комментариев в соцсетях. Интернет-компании обязаны блокировать и удалять такие сообщения по жалобам пользователей, а также публиковать данные о числе подобных обращений.

У немецких пользователей Facebook есть два способа пожаловаться на агрессивные посты и комментировать: сообщить о нарушениях правил сообщества через стандартную форму соцсети или использовать специальную форму, созданную для исполнения закона о защите интернета. Найти вторую форму гораздо сложнее, отмечается в сообщении ведомства, через нее отправляется гораздо меньше жалоб и именно об этих обращениях отчитался Facebook по итогам первой половины 2018 г. Компания сообщила о получении 886 жалоб, из которых 362 относятся к уже удаленным или заблокированным сообщениям. Минюст считает, что, публикуя только данные о жалобах, полученных через специальную и труднодоступную форму, Facebook искажает реальную ситуацию. Для сравнения: Google и Twitter сообщили, что за прошедший год получили миллионы жалоб от немецких пользователей.

В России к запрещенному к распространению контенту относится пропаганда суицида, наркотиков, тюремной тематики, а также информация, оскорбляющая власть, и фейковые новости. В российском законодательстве не содержится требований по обязательному раскрытию числа жалоб такого рода.