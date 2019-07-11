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«Национальная медиа группа» купила долю в производителе мультсериала «Три кота»

«НМГ студия», занимающаяся инвестициями в контент «Национальной медиа группы» (НМГ), приобрела 25% в «Студии Метрафильм». Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель «НМГ студии». «Студия Метрафильм» – создатель одного из крупнейших российских анимационных брендов «Три кота».

Основной владелец «Метрафильм» Артем Васильев подтвердил факт сделки. Он сохранит 75% анимационной студии и 100% ООО «Метрафильм» – компании, занимающейся производством кино. Сумму сделки стороны не назвали.

Мультсериал «Три кота» – один из наиболее популярных проектов входящего в НМГ телеканала СТС и наиболее востребованных российских анимационных брендов последних лет. У него больше 1,4 млрд просмотров на YouTube.

В 2018 г. выручка «Студии Метрафильм» составила 141,2 млн руб., чистая прибыль – 5,7 млн руб. Как уточнил Васильев, более половины доходов крупных российских анимационных брендов – это выручка от продажи лицензий. Это относится и к «Трем котам», отметил он. По его словам, в сотрудничестве с НМГ «Метрафильм» планирует заключать контракты с зарубежными студиями о совместном производстве анимации.

Представитель «НМГ студии» подчеркнул, что компания планирует развивать анимационное направление и не исключает инвестиций в другие подобные проекты.