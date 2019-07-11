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Yota сообщила о проблемах абонентов с подключением к интернету

Абоненты оператора Yota могут испытывать проблемы с подключением к интернету, сообщили «Ведомостям» в компании.

«В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены», – позже уточнили в компании.

По данным сайта Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с подключением к интернету, а также на работу сайта оператора. Проблемы возникли у пользователей в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах, но компания подтвердила только сбой в столичном регионе. Сбои наблюдаются примерно с 15.00 мск. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены», – позже уточнили в пресс-службе Yota.

Под брендом Yota работает «дочка» ПАО «Мегафон» – ООО «Скартел». Работа строится по модели виртуального оператора связи на сетях оператора.