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В работе Twitter произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах.

При входе на сайт Twitter сообщается, что произошла техническая ошибка. Приложение соцсети и для iPhone, и для Android тоже не работает.

Сбой зафиксирован в США, Европе, Японии, Бразилии и России. Его причины на данный момент неизвестны.

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.