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МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора. Новый сервис позволит смотреть онлайн-трансляции, а также просматривать видеозаписи в формате VR (виртуальная реальность), уточнили в компании. Благодаря выходу на этот рынок МТС рассчитывает расширить присутствие в сфере развлечений и мероприятий после покупки билетных операторов Ticketland и Ponominalu. Предложение купить VR-доступ к мероприятию будет интегрировано в Ticketland и Ponominalu. Подключиться к платформе можно будет с помощью виртуальных очков или шлема, а также с любого устройства с браузером и доступом к интернету со скоростью не менее 20 Мбит/с, отмечает газета.

На первом этапе доступ к сервису будет бесплатным, однако спустя время МТС начнет предоставлять эту услугу только по подписке или за разовую плату в размере до 250 руб. Маржинальность проекта составит 15–20%, рассчитывает оператор. До конца года МТС собирается выложить до 15 записей крупных мероприятий и до 5 трансляций в реальном времени. МТС уже заключил «договоры с десятками исполнителей», они получат долю доходов с продаж. Первая трансляция будет вестись с фестиваля Park Live, который состоится в Москве 12–14 июля.

В России интерес к VR-устройствам растет, отмечает «Коммерсантъ». Так, например, в первом полугодии их продажи в магазинах «М.Видео-Эльдорадо» увеличились на 10% в деньгах и 3% в штуках. В России с 2016 г. работает платформа Samsung VR для очков виртуальной реальности, предоставляющая бесплатный доступ к видео. Конкуренты МТС уже тестируют проекты в сфере VR. «Вымпелком» (бренд «Билайн») использовал технологию VR в маркетинге и выпускал контент в этом формате в мобильной версии ТВ-сервиса. «МегаФон» в прошлом году вел прямую трансляцию товарищеского матча по футболу Россия—Турция в формате VR с использованием технологии связи 5G.