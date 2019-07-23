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Apple может купить бизнес Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около в $1 млрд. Соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся.

WSJ отмечает, что сумма в $1 млрд для таких технологических гигантов, как Apple и Intel, сравнима с «погрешностью при округлении». Но готовящаяся сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. В частности, компания получит доступ к многолетним инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, необходимые для создания собственных чипов, рассуждают авторы статьи.

Intel в свою очередь с помощью сделки могла бы избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

Apple уже вела переговоры с Intel об этой сделке, но приостановила их, когда достигла многолетнего соглашения с конкурентом Intel — компанией Qualcomm — о поставках модемов, писала WSJ в апреле. Тогда Intel стала искать других возможных покупателей на свой бизнес, но вскоре переговоры с Apple возобновились.