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В Mail.ru назвали неуместным законопроект о пользователях электронной почты

Законопроект об идентификации пользователей электронной почты является неуместным и избыточным, его принятие значительно увеличит издержки российских компаний, передал через представителя вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», — отметил он.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы с электронной почтой. Если документ будет принят, то пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные «в установленном правительством порядке» пользователи. Авторы законопроекта считают, что так можно существенно снизить количество ложных террористических сообщений.

Согласно законопроекту, интернет-компании также будут обязаны обеспечить право пользователей отказаться «от получения электронных сообщений от других пользователей», ограничить рассылки и передачу сообщений, содержащих запрещенную в России информацию.

Аналогичная идентификация для пользователей мессенджеров по номеру телефона стала обязательной с 5 мая этого года. При этом идентифицировать нужно только пользователей зарубежных мессенджеров, включенных в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, – среди таких мессенджеров Telegram, доступ к которому в России ограничен, китайский WeChat, швейцарский Threema, Snapchat. Мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот – в течение 20 минут дать мессенджеру ответ, есть ли номер этого пользователя в его базе или нет, и если обнаружится, что номер у оператора не идентифицируется, мессенджер обязан отказать в приеме и передаче сообщений.

В мае, сразу после вступления нормы в силу, представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 говорили, что технически готовы исполнять требования законодательства. Но при этом пока не получали запросов от мессенджеров на идентификацию.