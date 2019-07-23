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В Mail.ru назвали неуместным законопроект о пользователях электронной почты

Ведомости
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Законопроект об идентификации пользователей электронной почты является неуместным и избыточным, его принятие значительно увеличит издержки российских компаний, передал через представителя вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», — отметил он.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы с электронной почтой. Если документ будет принят, то пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные «в установленном правительством порядке» пользователи. Авторы законопроекта считают, что так можно существенно снизить количество ложных террористических сообщений.

Согласно законопроекту, интернет-компании также будут обязаны обеспечить право пользователей отказаться «от получения электронных сообщений от других пользователей», ограничить рассылки и передачу сообщений, содержащих запрещенную в России информацию.

Аналогичная идентификация для пользователей мессенджеров по номеру телефона стала обязательной с 5 мая этого года. При этом идентифицировать нужно только пользователей зарубежных мессенджеров, включенных в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, – среди таких мессенджеров Telegram, доступ к которому в России ограничен, китайский WeChat, швейцарский Threema, Snapchat. Мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот – в течение 20 минут дать мессенджеру ответ, есть ли номер этого пользователя в его базе или нет, и если обнаружится, что номер у оператора не идентифицируется, мессенджер обязан отказать в приеме и передаче сообщений.

В мае, сразу после вступления нормы в силу, представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 говорили, что технически готовы исполнять требования законодательства. Но при этом пока не получали запросов от мессенджеров на идентификацию.

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Политика
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МЧС проверит безопасность всех детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

Ведомости
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Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», – заявил Зиничев журналистам. Он потребовал принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток. При пожаре в лагере погибло четверо детей.

СК задержал директора организации, которой принадлежит детский лагерь, Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

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Новости

Памфилова посочувствовала «Пауку» из-за недопуска к выборам в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей жаль, что лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

«Я, например, очень люблю его музыку. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя. Это к слову, что никого кроме оппозиционеров не сняли», – заявила Памфилова на встрече с независимыми кандидатами, которым тоже отказали в регистрации.

Окружная комиссия отказала Троицкому в регистрации на выборы в Мосгордуму 16 июля. Среди собранных им 4610 подписей 687 были признаны недостоверными, что превышает допустимую долю в 10%.

По этой же причине до участия в выборах не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, в том числе сторонников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину. В субботу, 20 июля, в Москве прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. В нем, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек.

Новости СМИ2
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Финансы
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Госдума приняла закон о праве ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Ведомости
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который дает право ЦБ устанавливать предельный размер комиссий для магазинов за услугу приема карт (эквайринг), следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Регулятор также получит право определять предельный размер комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов. Представитель ЦБ пообещал использовать свои новые полномочия «только в случае крайней необходимости».

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. В феврале бизнес пожаловался на высокую стоимость приема карт президенту Владимиру Путину, который согласился, что это квазиналог на бизнес. В марте ЦБ направил правительству предложения по снижению стоимости эквайринга. На первом этапе банки согласились снизить межбанковскую комиссию для социально значимых товаров и услуг.

Новости СМИ2
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Политика
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Крупный бизнес попросил проверить законность обысков в «Рольфе»

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность следственными мероприятиями в офисах автодилера «Рольф». Претензии могут негативно отразиться на деятельности «Рольфа», являющегося крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе, говорится в сообщении союза. Информация об автодилере, распространенная в СМИ, уже вызывает недобросовестные действия — владельцу компании Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством, подчеркивает в РСПП.

Случаи претензий к бизнесменам со стороны правоохранительных органов участились, констатирует союз, это вынуждает предпринимателей оставаться за пределами России, дожидаясь более четкого формулирования обвинений. Предприниматели опасаются, что судьи могут автоматически поддержать выдвинутое следствием обвинение — суды не часто возвращают дела на дополнительное расследование или не соглашаются с доводами следствия, подчеркивает союз.

РСПП попросил государственные органы проверить законность и обоснованность следственных мероприятий в офисах «Рольфа». Также он призвал выработать «системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Анатолия Кайро, бывшего директора департамента развития компании, Татьяны Луковецкой, бывшего гендиректора компании, а также гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия было возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.

Новости СМИ2
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Политика
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Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами возмутился высказыванием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что власти региона не знали о существовании детского палаточного лагеря, в котором при пожаре погибли четыре ребенка, передает ТАСС.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» – подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что палаточный лагерь работал с грубейшими нарушениями безопасности. «Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано», – поручил он.

Ранее 23 июля Фургал заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал губернатор.

Детский палаточный городок был расположен на горнолыжном курорте «Холдоми», который находится недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Он сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. По последним данным, погибло четверо детей. Причины пожара пока официально не назывались.

23 июля Следственный комитет задержал Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми», и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).

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Бизнес
Новости

«Газпром» второй раз за лето стал самой дорогой компанией в России

Ведомости
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Капитализация «Газпрома», по данным Мосбиржи на 10.50 мск, составила 5,17 трлн руб. при стоимости акций 218,3 руб. Компания второй раз за лето обогнала Сбербанк по капитализации и стала самой дорогой в России.

Котировки акций Сбербанка с утра снизились. Обыкновенные акции банка стоили 229,7 руб., привилегированные – 201,85 руб. Таким образом, капитализация компании составила 5,16 трлн руб.

«Газпром» уже обходил Сбербанк по капитализации в начале июня. Акции компании дорожали на фоне новости о том, что она разрабатывает новую дивидендную политику. В начале июля капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн руб. и продолжала расти. Однако 17 июля Сбербанк вернул себе лидерство.

Экономика
Новости

Госдума заблокировала идею правительства поддержать экспортеров за счет ФНБ

Ведомости
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил на заседании во вторник, 23 июля, поправку в Бюджетный кодекс, которая бы позволила правительству инвестировать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) в экспортные проекты, сообщает «Интерфакс». Накануне руководитель комитета Андрей Макаров потребовал от Минфина (замминистра финансов Сергей Сторчак представлял документ депутатам) согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, пригрозив иначе заблокировать идею правительства.

Поправка позволила бы правительству выдавать средства ФНБ в виде государственных экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда свыше 7% ВВП. Сторчак на заседании комитета сообщил депутатам, что правительство планировало воспользоваться этим правом не раньше 2021 г., так как пока нужные проекты не отобраны. Предпринимало ли министерство попытку согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, Сторчак не сказал, но уточнил, что список стран, потенциальных заемщиков из ФНБ, будет согласован с этими ведомствами.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти. Сейчас в фонде 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. По прогнозу Минфина, к концу года фонд вырастет до 7,9 трлн руб., т. е. ликвидная часть превысит 7% ВВП.

Счетная палата поправки в Бюджетный кодекс не поддерживает, говорил в понедельник замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Игорь Прокопенко: «Эта поправка преждевременна <...>, потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня и вовсе предложила рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, когда он устанавливался в 2017 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Ведомости
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Принятый Госдумой запрет на использование удаленной контрольно-кассовой техники (ККТ) в составе платежных терминалов будет иметь негативные последствия, говорится в письме ассоциации банков «Россия» в ФНС. Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей, сказал РБК начальник правового управления организации Сергей Клименко.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 16 июля. Он предусматривает, что ККТ может устанавливаться только внутри  платежных терминалов или соединяться с ними механическим способом. По словам Клименко, удаленная «фискализация» очень распространена и нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть. На сегодняшний день в России используется около 150 000 терминалов, отмечают в ассоциации.

Новые требования затронут платежные терминалы Qiwi, TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили РБК в ассоциации. На бизнес Qiwi нововведения повлияют незначительно, заявили в компании. Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, считают в «Апельсине». Это может привести к тому, что платежные агенты будут работать в теневом сегменте без ККТ, добавили в TelePay.

В ФНС заявили, что у платежных агентов никогда не было законодательного права применять удаленную фискализацию. Исключение было сделано для вендинга и турникетов в автобусах. Представитель производителя ККТ «Штрих-М» заявил, что терминалы с удаленной ККТ можно использовать для отмывания денежных средств.

Бизнес
Новости

Минздрав назвал точное число пострадавших при пожаре в детском лагере

Ведомости
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Во время пожара в детском лагере в Хабаровском крае погиб ребенок и пострадали еще 12 человек, в том числе семеро детей, сообщило федеральное Министерство здравоохранения. Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пятерым взрослым, шестеро детей госпитализированы. Еще один ребенок с поверхностным ожогом локтя и «купированной психоэмоциональной травмой» выписан, сообщило ведомство.

Детский палаточный городок на горнолыжном курорте «Холдоми» сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. В момент пожара в лагере находились 189 детей. Из 26 палаток полностью сгорели 20. МЧС пока не называло причин пожара, однако агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что источником возгорания мог быть обогреватель, которым отапливалась одна из палаток.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил об одном погибшем ребенке, четырех пострадавших детях и пяти взрослых. По его словам, трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и их пока невозможно перевезти в Москву. Один из них – десятилетний мальчик, который помогал спастись от пожара девочкам.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании некачественных услуг, его расследует центральный аппарат Следственного комитета.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Политика
Новости

Минобороны отвергло обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Ведомости
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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95мс выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границы Южной Кореи, заявили в Минобороны.

Южнокорейские F-16 приблизились к российским самолетам и совершили непрофессиональные маневры, пересекая их курс и создавая угрозу безопасности, утверждают в ведомстве. На связь с экипажами Ту-95мс они не выходили. После отстрела тепловых ловушек южнокорейские истребители удалились от российских самолетов. Никакого предупредительного огня с их стороны не было.

Это не первый раз, когда южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на «зону опознавания ПВО», отмечает Минобороны. По словам министерства, эту зону Южная Корея установила самопроизвольно, она не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.

Ранее Южная Корея сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.

Экономика
Новости

Трамп согласовал с конгрессом новый уровень госдолга США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга и параметрах бюджета страны на 2020–2021 гг. Этот компромисс станет очередной победой для американских военных и ветеранов, написал Трамп на своей странице в Twitter. Однако каким будет новый потолок госдолга, американский президент не сказал.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что лимит заимствований в $22 трлн может быть достигнут американским правительством в сентябре. По данным The Wall Street Journal, соглашение Трампа с конгрессом предусматривает приостановку действия лимита до середины 2021 г. Администрация США и конгресс также договорились о росте расходов на $320 млрд в ближайшие два года.

Во время президентства Трампа дефицит бюджета США резко вырос – в частности, из-за сокращения им налоговой нагрузки на бизнес в 2017 г. Управление конгресса по бюджету в мае прогнозировало, что дефицит бюджета в 2019 г. составит $896 млрд, или 4,2% ВВП страны, и $892 млрд, или 4% ВВП, в 2020 г.

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